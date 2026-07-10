Metrorex extinde accesul cu bicicletele şi trotinetele în metrou, printr-un proiect pilot de vară

Scris de Realitatea.NET Publicat: 10 iul. 2026, 11:05

Metrorex a lansat un proiect pilot prin care extinde intervalele orare în care bicicletele şi trotinetele pot fi transportate în reţeaua de metrou. Măsura se aplică în perioada 15 iulie – 15 septembrie 2026.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre Metrorexproiectbicicletetrotinete