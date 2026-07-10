Metrorex extinde accesul cu bicicletele şi trotinetele în metrou, printr-un proiect pilot de vară

Metrorex a lansat un proiect pilot prin care extinde intervalele orare în care bicicletele şi trotinetele pot fi transportate în reţeaua de metrou. Măsura se aplică în perioada 15 iulie – 15 septembrie 2026.
Astfel, în zilele lucrătoare, accesul cu bicicletele şi trotinetele va fi permis şi între orele 11:00 şi 14:00, pe lângă intervalul deja existent, 20:00 – 23:00. În weekend şi în zilele de sărbătoare legală, accesul rămâne permis pe tot parcursul zilei, ca şi până acum.
„Metrorex anunţă lansarea unui proiect pilot destinat utilizatorilor de biciclete şi trotinete. În perioada 15 iulie – 15 septembrie 2026, în zilele lucrătoare, este permis accesul cu bicicletele/trotinetele în reţeaua de metrou şi în intervalul orar 11:00 – 14:00, pe lângă intervalele deja prevăzute în regulament, 20:00 – 23:00, respectiv permanent în zilele de sâmbătă, duminică şi sărbători legale”, a comunicat, vineri, compania.
Reguli de transport
Bicicletele şi trotinetele pot fi accesate exclusiv în zona dedicată, respectiv în primul vagon în sensul de mers al trenului, în spaţiul din spatele cabinei mecanicului. Călătorii sunt obligaţi să folosească prima uşă de acces în sensul de mers al trenului.
De asemenea, posesorii acestor mijloace de transport trebuie să le poziţioneze corespunzător, astfel încât să nu afecteze siguranţa şi confortul celorlalţi pasageri.
Nu este permis accesul cu:
Biciclete utilizate pentru activităţi comerciale de livrare sau transport marfă
Biciclete echipate cu cutii, containere, remorci sau alte accesorii pentru transportul bunurilor
Orice bicicletă care depăşeşte gabaritul standard sau care poate afecta siguranţa, circulaţia ori confortul călătorilor
Obiectivul proiectului
Potrivit companiei, iniţiativa are drept scop promovarea unui model de mobilitate urbană sustenabilă, prin combinarea metroului cu bicicleta ca mijloace de transport complementare.
„Prin acest proiect pilot, Metrorex îşi propune să încurajeze utilizarea atât a metroului, ca mijloc de transport cu impact redus asupra mediului, cât şi a bicicletei, ca parte a unei mobilităţi urbane moderne şi sustenabile. Alegerea metroului pentru deplasările zilnice contribuie la reducerea traficului şi a poluării, oferind, în acelaşi timp, o soluţie rapidă, sigură şi eficientă de transport”, a precizat Metrorex.