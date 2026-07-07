De ce sunt alegerile anticipate o misiune aproape imposibilă în acest moment: Argumentele președintelui AEP

Scris de Iulian Budusan Publicat: 7 iul. 2026, 18:58

Alegerile anticipate, un blocaj legislativ major în România. Președintele Autorității Electorale Permanente (AEP), Adrian Țuțuianu, avertizează că actualul cadru legal face aproape imposibilă organizarea fără sincope a unui scrutin parlamentar înainte de termen. Potrivit șefului AEP, întreaga birocrație și procedurile electorale în vigoare sunt concepute exclusiv pentru calendarul alegerilor la termen, lăsând sistemul nepregătit pentru un scenariu de criză.

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