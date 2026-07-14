Italia, lovită de un nou val de caniculă extremă. Temperaturile urcă până la 45 de grade într-una dintre destinațiile preferate de români

Scris de Realitatea.NET Publicat: 14 iul. 2026, 12:24

Italia se confruntă cu al treilea val de caniculă din această vară, iar autoritățile au emis alerte de cod roșu și portocaliu pentru mai multe orașe. În Sardinia sunt prognozate temperaturi de până la 45 de grade Celsius, în timp ce Roma, Florența și Bologna se află sub avertizare de caniculă, într-o perioadă în care mulți români își petrec vacanțele în Peninsulă.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre caniculaitaliasardiniatemperaturi