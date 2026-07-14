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Italia, lovită de un nou val de caniculă extremă. Temperaturile urcă până la 45 de grade într-una dintre destinațiile preferate de români

Sardinia / Profimedia

Sardinia / Profimedia

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 14 iul. 2026, 12:24

Italia se confruntă cu al treilea val de caniculă din această vară, iar autoritățile au emis alerte de cod roșu și portocaliu pentru mai multe orașe. În Sardinia sunt prognozate temperaturi de până la 45 de grade Celsius, în timp ce Roma, Florența și Bologna se află sub avertizare de caniculă, într-o perioadă în care mulți români își petrec vacanțele în Peninsulă.

Valul de căldură care afectează Italia se intensifică, iar miercuri șapte orașe vor fi sub cod roșu de caniculă: Roma, Florența, Bologna, Torino, Brescia, Perugia și Frosinone. Pe insula Sardinia, meteorologii estimează că temperaturile vor ajunge la 45 de grade Celsius.

Alte nouă orașe, printre care Milano, Verona, Trieste și Cagliari, se află sub cod portocaliu, ceea ce înseamnă că temperaturile extreme pot avea efecte asupra sănătății, în special în cazul persoanelor vulnerabile.

Destinație preferată de români, afectată de căldura extremă

Italia este una dintre cele mai populare destinații turistice pentru români în sezonul estival, însă autoritățile le recomandă atât localnicilor, cât și turiștilor să evite expunerea la soare în orele de vârf, să se hidrateze corespunzător și să limiteze activitățile în aer liber.

Ministerul italian al Sănătății monitorizează permanent evoluția fenomenului printr-un sistem de avertizare cu patru niveluri, codul roșu fiind emis atunci când temperaturile reprezintă un risc pentru întreaga populație, nu doar pentru categoriile vulnerabile.

Al treilea val de caniculă al verii

Italia este afectată de un puternic anticiclon african, care transportă mase de aer foarte cald peste bazinul Mediteranei. Potrivit specialiștilor, fenomenul este amplificat de schimbările climatice, care favorizează valuri de căldură mai frecvente și mai intense în sudul Europei.

De la începutul verii, Italia s-a confruntat deja cu trei episoade de caniculă severă, iar autoritățile au raportat cel puțin șapte decese asociate temperaturilor extreme.

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