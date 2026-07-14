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Sorin Grindeanu, mesaj de 14 iulie: „Franța rămâne pentru noi un reper de democrație și curaj civic”

Sorin Grindeanu

Sorin Grindeanu

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 14 iul. 2026, 11:47

Într-un mesaj publicat marți cu ocazia Zilei Naționale a Franței, liderul PSD, Sorin Grindeanu, a felicitat poporul francez și a reafirmat importanța relației dintre cele două state, fundamentată pe încredere, respect reciproc și valori europene comune.

„14 iulie - ziua în care Franța a ales libertatea. Pentru totdeauna! Felicitări prietenilor noștri francezi pentru Ziua Națională!”, a scris liderul PSD în mesajul postat pe Facebook.

Grindeanu a afirmat că Franța reprezintă nu doar un partener strategic pentru România , ci și un model de democrație, curaj civic și valori europene.

„Franța rămâne pentru noi nu doar un partener strategic, ci un reper - de democrație, de curaj civic, de valori europene pe care le împărtășim și le apărăm împreună”, a transmis acesta.

Liderul social-democrat a subliniat că relația dintre cele două state s-a consolidat în timp, fiind construită pe respect reciproc și pe o viziune comună asupra viitorului Europei.

„România și Franța au construit o relație solidă, bazată pe respect reciproc și pe o viziune comună despre cum trebuie să arate Europa. Suntem convinși că împreună putem face mai mult — pentru cetățenii noștri și pentru un continent mai puternic și mai unit”, a mai scris Sorin Grindeanu.

La finalul mesajului, liderul PSD a transmis urarea „La mulți ani, République française! Vive la France!”, iar în contextul semifinalei Campionatului Mondial al Cluburilor programată în aceeași seară, a adăugat și mesajul: „Allez les Bleus!”.

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