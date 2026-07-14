Advertising
Advertising
Extern· 1 min citire
Sorin Grindeanu, mesaj de 14 iulie: „Franța rămâne pentru noi un reper de democrație și curaj civic”
Sorin Grindeanu
Într-un mesaj publicat marți cu ocazia Zilei Naționale a Franței, liderul PSD, Sorin Grindeanu, a felicitat poporul francez și a reafirmat importanța relației dintre cele două state, fundamentată pe încredere, respect reciproc și valori europene comune.
Citește și
- 12:24Italia, lovită de un nou val de caniculă extremă. Temperaturile urcă până la 45 de grade într-una dintre destinațiile preferate de români
- 12:01Flăcările continuă să devasteze pădurea Fontainebleau, de lângă Paris. Două persoane au fost reținute
- 12:01Jaf ca în filme în Transnistria: au aruncat bancomatul în aer și au dispărut cu banii
- 10:45SUA interzic temporar zborurile comerciale pentru cetățenii americani aflați în Congo, din cauza epidemiei de Ebola
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News