Daniel Zamfir: „Alegerile anticipate ar putea duce AUR la 40% și ar aduce un premier din partea partidului”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 iul. 2026, 13:43

Daniel Zamfir, liderul senatorilor PSD, susține că organizarea alegerilor parlamentare înainte de termen ar avantaja AUR și ar putea schimba serios raportul de forțe de pe scena politică. Social-democratul a criticat PNL și USR pentru că readuc în discuție varianta anticipatelor, în plină criză politică.

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