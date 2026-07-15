Daniel Zamfir: „Alegerile anticipate ar putea duce AUR la 40% și ar aduce un premier din partea partidului”

Daniel Zamfir, liderul senatorilor PSD, susține că organizarea alegerilor parlamentare înainte de termen ar avantaja AUR și ar putea schimba serios raportul de forțe de pe scena politică. Social-democratul a criticat PNL și USR pentru că readuc în discuție varianta anticipatelor, în plină criză politică.
AUR ar putea ajunge aproape de 40%
Daniel Zamfir consideră că un nou scrutin ar putea aduce AUR la un scor apropiat de 40%, în timp ce PSD ar pierde câteva procente. În același scenariu, PNL și USR nu ar reuși, împreună, să depășească 30% din voturi.
„Vântură acum și Ilie Bolojan și cei de la USR ideea alegerilor anticipate. Chiar nu suntem conștienți ce înseamnă alegeri anticipate? Cum ar arăta toată scena politică, dacă ar avea loc alegeri anticipate?”, a declarat Daniel Zamfir pentru presă.
Zamfir vorbește despre un posibil premier AUR
Liderul senatorilor PSD spune că, în cazul unui scor de aproape 40%, președintele Nicușor Dan ar putea ajunge să desemneze un premier din partea AUR. Din acest motiv, Zamfir se opune organizării alegerilor anticipate.
„AUR ar fi aproape de un scor de 40%. Nu cred că în momentul în care AUR obține acest scor, Nicușor Dan nu va nominaliza prim-ministrul de la AUR. Așadar, facem alegeri anticipate, ca să avem un prim-ministru AUR”, a spus acesta.
România se află de peste două luni în criză politică
Criza politică a început după ce PSD și-a retras sprijinul pentru Guvernul condus de Ilie Bolojan și a depus, alături de AUR, o moțiune de cenzură. Executivul a fost demis pe 5 mai, după ce moțiunea a trecut în Parlament cu 281 de voturi „pentru”.
După căderea Guvernului, președintele Nicușor Dan a început consultările pentru formarea unei noi majorități. Prima propunere de premier, Eugen Tomac, nu a reușit să strângă sprijinul necesar, iar ulterior șeful statului l-a desemnat pe Adrian Veștea.
Guvernul propus de Adrian Veștea a picat în Parlament
Ilie Bolojan a criticat desemnarea lui Adrian Veștea și a susținut că aceasta a fost făcută fără consultarea conducerii PNL. Liderul liberal a calificat decizia drept „un act ostil”.
„Încercarea de a impune unui partid un premier din rândurile sale, fără a avea măcar o consultare prealabilă și după toate deciziile luate în unanimitate de forurile partidului, încalcă orice principiu de colaborare politică loială”, a declarat Ilie Bolojan.
Guvernul propus de Adrian Veștea nu a trecut însă de votul Parlamentului. Executivul a obținut doar 189 de voturi.