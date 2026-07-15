Ramona Bruynseels cere renegocierea Legii salarizării cu Comisia Europeană: „Ce au de ascuns? Unde vor merge banii?”

Deputatul AUR Ramona Ioana Bruynseels cere Guvernului să renegocieze cu reprezentanții Comisiei Europene proiectul noii legi a salarizării și să organizeze consultări reale cu partidele politice și sindicatele, conform Realitatea PLUS.
Ramona Bruynseels cere renegocierea proiectului
Deputatul AUR consideră că reprezentanții Guvernului trebuie să reia negocierile cu Comisia Europeană și să discute proiectul cu toate părțile implicate. În opinia sa, legea trebuie să răspundă nevoilor angajaților și să elimine diferențele mari dintre persoanele care desfășoară activități similare.
„Să meargă să renegocieze la Comisia Europeană și să vină să se așeze la masă, așa cum trebuie, inclusiv cu noi, să ne implice, așa cum este firesc, și cu sindicatele, în așa fel încât să obținem un proiect care să corespundă și să răspundă solicitărilor oamenilor. Românii muncesc în România. Pentru munca lor trebuie să fie plătiți corect. Nu putem să avem diferențe majore între oameni care muncesc la fel, nu putem să încurajăm tensiunea socială în România. Avem suficientă.”
Critici privind lipsa formei finale a legii
Ramona Bruynseels a fost întrebată și despre nemulțumirile apărute după ce forma finală a Legii salarizării nu a fost prezentată. Aceasta susține că nu există o justificare pentru secretul păstrat în jurul unui proiect atât de important și se întreabă ce informații nu vor autoritățile să facă publice.
„Da, să știți că ne întrebăm de ce anume iese această secretomanie. Pentru că ea nu este justificată. Vorbim, încă o dată, despre un proiect major, despre un proiect extrem de important. Și atunci începem să ne întrebăm. Ce au de ascuns? Unde vor merge banii cu care se mărește această amvelopă salarială? Pentru că dacă nu ți se spune, dacă nu ți se comunică proiectul final, bineînțeles că începem să avem foarte multe semne de întrebare.”
Consultări reale pentru fiecare categorie profesională
Deputatul AUR spune că o lege cu un impact atât de mare nu poate fi redactată în urma unor consultări formale, organizate doar pentru a fi bifate. Discuțiile trebuie să fie serioase și să țină cont de situația fiecărei ocupații și a fiecărei familii ocupaționale din România, chiar dacă acest proces durează mai multe zile.
„Așadar, nu este corect să se întâmple așa. O lege de o asemenea importanță trebuie făcută în urma consultărilor desfășurate nu așa ca să le punctăm și să le bifăm pe o hârtie, ci desfășurate la modul real și serios, ore în șir, zile în șir, dacă este nevoie, pornind de la specificul fiecărei ocupații și familii ocupaționale din România.”
Ramona Bruynseels susține că aceste consultări nu au avut loc și că ascunderea formei finale a legii poate alimenta suspiciunile privind avantajarea anumitor categorii. „Nu s-au făcut aceste lucruri, se ascund. Putem să ne gândim că se urmărește, probabil, avantajarea anumitor categorii sociale. Vrem să vedem proiectul final”, a declarat deputatul AUR.