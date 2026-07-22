Ecografia abdominală la copii: Ghid pe înțelesul părinților

Orice durere de burtică a celui mic aduce cu sine un val de îngrijorare pentru părinți. Când durerea persistă sau devine mai intensă, prima și cea mai sigură investigație la care apelăm este ecografia abdominală. Este o metodă blândă, rapidă și extrem de eficientă, care ne ajută să înțelegem rapid ce se întâmplă în burtica copilului, fără niciun risc pentru sănătatea lui.
De ce este ecografia prietena celor mici?
Ca părinte, este firesc să îți dorești investigații cât mai puțin invazive. Ecografia oferă exact acest echilibru între precizie medicală și confort:
Fără radiații ionizante: Spre deosebire de radiografii sau CT, ecografia folosește ultrasunete (unde sonore), fiind 100% sigură și putând fi repetată ori de câte ori este nevoie.
Fără durere: Gelul poate fi puțin rece la început sau la ecografele mai noi acesta este incalzit, dar examinarea în sine nu doare deloc.
Rezultate pe loc: Medicul vede organele interne în timp real și vă poate oferi răspunsuri imediate.
Ce putem evalua în timpul examinării?
Ecografia oferă o imagine de ansamblu foarte clară asupra organelor din cavitatea abdominală:
Ficatul, colecistul (vezica biliară) și pancreasul
Rinichii și vezica urinară (esențiale pentru detectarea infecțiilor urinare sau a micilor malformații)
Splina și ganglionii limfatici abdominali
Tractul digestiv (stomacul și intestinele)
Marea dilemă a durerilor de burtică: Apendicită sau Adenită Mezenterică?
Atunci când copilul acuză dureri severe în partea dreaptă jos a abdomenului, însoțite uneori de febră sau stări de greață, gândul oricărui părinte zboară la apendicită. Cu toate acestea, există o altă afecțiune foarte frecventă la copii care imită aproape perfect apendicita: adenita mezenterică.
Ecografia abdominală este instrumentul cheie prin care medicul face diferența între cele două.
1. Apendicita Acută
Apendicita este o urgență chirurgicală și reprezintă inflamarea apendicelui cecal.
Ce vede medicul ecografist: Un tub digestiv „în fund de sac” îngroșat (peste 6 mm în diametru), rigid (care nu se aplatizează la apăsarea ușoară cu sonda) și adesea înconjurat de lichid sau de grăsime inflamatorie.
Ce necesită: Evaluare chirurgicală rapidă.
2. Adenita Mezenterică
Adenita mezenterică este o inflamație benignă (nepericuloasă) a ganglionilor limfatici din burtică. Apare foarte frecvent în timpul sau după o viroză respiratorie, o răceală sau o enterocolită, când sistemul imunitar al copilului reacționează.
Ce vede medicul ecografist: Apendicele are un aspect complet normal, însă în jur se observă mai mulți ganglioni limfatici măriți în volum, dar cu structură păstrată.
Ce necesită: De regulă, nu necesită operație, ci doar tratament simptomatic (repaus, hidratare, antitermice/analgezice recomandate de medicul pediatru) și monitorizare.
Sfat pentru părinți: Prin ecografie, scutim copilul de spitalizări inutile sau de intervenții chirurgicale nejustificate atunci când este vorba doar despre o simplă adenită mezenterică.
Cum pregătim copilul pentru ecografie?
O mică pregătire prealabilă ajută medicul să obțină cele mai clare imagini:
Post alimentar (pauză digestivă): Pentru copiii mai mari (peste 3-4 ani), este ideal să nu mănânce cu aproximativ 3-4 ore înainte, astfel încât să reducem gazele intestinale. La sugari, examinarea se programează de obicei chiar înainte de o masă.
Vezică plină: Dacă este posibil, încurajați copilul să bea puțină apă plată înainte de ecografie și să nu meargă la toaletă chiar înainte de intrarea în cabinet. O vezică plină oferă o „fereastră” excelentă pentru vizualizarea aparatului urinar și a zonei pelvine.
Pregătire emoțională: Explicați-i copilului că medicul se va juca cu o „cameră foto specială” pe burtică și că gelul, dacă este rece, este ca o cremă răcoroasă.
Când trebuie să vă adresați de urgență medicului?
Nu ezitați să solicitați o evaluare ecografică de urgență dacă durerea abdominală a copilului:
Este intensă, continuă și se accentuează la mers sau la atingeri ușoare;
Este însoțită de febră mare, vărsături repetate sau stare generală alterată;
Îl împiedică pe cel mic să doarmă sau să stea drept.
General de brigadă (rtr) Dr. George Marinescu este Doctor în Științe Medicale, medic primar Medicină Nucleară și specialist în Radiologie și Imagistică Medicală. Cu o carieră dedicată excelenței medicale, este recunoscut pentru expertiza sa în imagistica medicală, ecografia avansată și medicina nucleară. Autor și coautor al numeroase publicații și comunicări științifice naționale și internaționale, contribuie activ la dezvoltarea și promovarea practicilor moderne de diagnostic imagistic.