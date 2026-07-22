Ecografia abdominală la copii: Ghid pe înțelesul părinților

Scris de Realitatea.NET Publicat: 22 iul. 2026, 15:02

Orice durere de burtică a celui mic aduce cu sine un val de îngrijorare pentru părinți. Când durerea persistă sau devine mai intensă, prima și cea mai sigură investigație la care apelăm este ecografia abdominală. Este o metodă blândă, rapidă și extrem de eficientă, care ne ajută să înțelegem rapid ce se întâmplă în burtica copilului, fără niciun risc pentru sănătatea lui.

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