A treia licitație pentru Damen Mangalia a eșuat. Șantierul naval nu a reușit să atragă niciun ofertant

Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 aug. 2026, 19:46

Vânzarea Șantierului Naval Damen Mangalia rămâne blocată după ce nici la a treia licitație nu s-a înscris vreun cumpărător. Procedura va continua în septembrie, la prețul de 184 de milioane de euro, în timp ce instanța urmează să decidă dacă mecanismul de valorificare poate fi schimbat.

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