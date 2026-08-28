A treia licitație pentru Damen Mangalia a eșuat. Șantierul naval nu a reușit să atragă niciun ofertant

Vânzarea Șantierului Naval Damen Mangalia rămâne blocată după ce nici la a treia licitație nu s-a înscris vreun cumpărător. Procedura va continua în septembrie, la prețul de 184 de milioane de euro, în timp ce instanța urmează să decidă dacă mecanismul de valorificare poate fi schimbat.
A treia licitație s-a încheiat fără ofertanți
Șantierul Naval Damen Mangalia trece printr-o nouă etapă fără rezultat în încercarea de valorificare a activelor. Cea de-a treia licitație organizată în cadrul procedurii de faliment nu a atras niciun cumpărător, iar prețul de pornire a rămas la nivelul valorii de piață, de aproximativ 184 de milioane de euro.
Administratorul șantierului a confirmat că nici această procedură nu a atras participanți.
„Legat de licitaţie, nu s-a înscris nimeni”, a declarat pentru News.ro Paul Dieter Cîrlănaru, directorul general al CITR.
În condițiile actuale, o nouă licitație va fi organizată în septembrie, fără ca prețul să fie redus între timp.
Valoarea de piață este mult peste cea de lichidare
Evaluarea realizată în cadrul procedurii de faliment indică o valoare de piață de aproximativ 184 de milioane de euro pentru activele Șantierului Naval Damen Mangalia. Valoarea de lichidare este însă considerabil mai mică și se ridică la aproximativ 84 de milioane de euro.
Diferența dintre cele două valori este importantă pentru modul în care se desfășoară vânzarea. Strategia aprobată de creditori prevede șase licitații consecutive, toate pornind de la 100% din valoarea de piață.
Prin urmare, faptul că primele trei proceduri nu au atras niciun ofertant nu a dus automat la diminuarea prețului. Până când strategia va fi modificată, șantierul rămâne oferit la aproximativ 184 de milioane de euro.
Instanța poate schimba mecanismul de vânzare
Administratorul șantierului a cerut judecătorului sindic să aprobe o altă procedură de valorificare a activelor. Solicitarea urmărește aplicarea mecanismului prevăzut de Codul de Procedură Civilă, care ar permite reducerea succesivă a prețului.
În această variantă, licitațiile ar putea trece prin mai multe niveluri, începând cu 100% din valoarea de piață, continuând cu 75% și apoi cu 50%. Un astfel de mecanism ar crea posibilitatea apariției unor oferte la valori mai mici decât actualul preț de pornire.
Decizia instanței este așteptată în luna septembrie. Până atunci, administratorul trebuie să respecte strategia stabilită de creditori, astfel că următoarea licitație va fi organizată la aproximativ 184 de milioane de euro.
Interesul manifestat anterior de grupul german Rheinmetall și compania elvețiană MSC nu s-a concretizat, până în prezent, prin depunerea unei oferte la licitațiile organizate pentru Damen Mangalia.
Cele două companii au analizat posibilitatea preluării șantierului și transformării acestuia într-un centru destinat atât construcțiilor navale civile, cât și celor militare.
Ministerul Economiei a explicat anterior că dimensiunea activelor disponibile la Mangalia depășește necesitățile actuale ale Rheinmetall. Participarea la procedura de vânzare depinde, în acest context, de strategia comercială și de evaluările realizate de investitorii privați.
Faptul că interesul a fost exprimat nu a fost urmat însă de înscrierea consorțiului la licitațiile organizate până în prezent.
Datoriile șantierului au crescut cu 193,4 milioane de lei
În paralel cu încercările de vânzare, situația financiară a Damen Mangalia a continuat să se modifice. În cadrul procedurii de faliment au fost acceptate recent creanțe suplimentare în valoare de 193,4 milioane de lei.
Noile sume au fost introduse în documentele procedurii de insolvență, peste nivelul creanțelor consemnate anterior în tabelul preliminar.
Creșterea obligațiilor financiare adaugă o nouă componentă dosarului în care activele șantierului sunt scoase la vânzare, în timp ce administratorul continuă să aplice strategia stabilită de creditori până când instanța se va pronunța asupra cererii de modificare a procedurii.
În pofida celor trei licitații fără ofertanți, administratorul estimează că situația ar putea fi deblocată până la sfârșitul anului.