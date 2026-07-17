Realitatea.NET
Justitie· 2 min citire

Bărbat arestat după ce a amenințat un polițist și a spus că va incendia sediul Poliției. Procurorii îl acuză de ultraj

Poliție

Poliție

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 17 iul. 2026, 11:46

Un incident grav petrecut în curtea Poliției Orașului Făurei, județul Brăila, s-a încheiat cu arestarea preventivă a unui bărbat acuzat de ultraj și tulburarea ordinii și liniștii publice. Individul este acuzat că a amenințat un agent de poliție cu acte de violență și că a afirmat că va incendia atât autoturismul acestuia, cât și sediul instituției.

Amenințări lansate chiar în curtea Poliției

Potrivit informațiilor transmise de Parchetul de pe lângă Tribunalul Brăila, incidentul s-a produs în data de 15 iulie, în jurul prânzului, în incinta sediului Poliției Orașului Făurei.

În timpul unei interacțiuni cu un agent de poliție aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu, bărbatul ar fi avut un comportament agresiv și ar fi proferat amenințări directe la adresa acestuia.

Conform anchetatorilor, suspectul i-ar fi spus polițistului că îl va agresa fizic, că îi va incendia autoturismul și că va da foc inclusiv sediului Poliției.

Scandalul a tulburat ordinea publică

Procurorii susțin că manifestările violente și amenințările formulate în spațiul public au provocat panică și au tulburat ordinea și liniștea persoanelor aflate în apropiere.

În urma administrării probelor, autoritățile au decis reținerea bărbatului pentru 24 de ore, acesta fiind cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de ultraj și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Judecătorii au dispus arestarea preventivă

În cursul zilei de 16 iulie, procurorii au pus oficial în mișcare acțiunea penală împotriva inculpatului și l-au prezentat Judecătoriei Făurei cu propunerea de arestare preventivă.

Judecătorul de drepturi și libertăți a admis solicitarea procurorilor și a dispus arestarea preventivă a bărbatului pentru o perioadă de 30 de zile.

Dosarul penal este instrumentat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Brăila, cercetările fiind realizate cu sprijinul polițiștilor din cadrul Poliției Orașului Făurei.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

Brăilatânăr arestatsediu politie

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Justitie

Mai Multe