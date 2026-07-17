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Justitie· 2 min citire
Bărbat arestat după ce a amenințat un polițist și a spus că va incendia sediul Poliției. Procurorii îl acuză de ultraj
Poliție
Un incident grav petrecut în curtea Poliției Orașului Făurei, județul Brăila, s-a încheiat cu arestarea preventivă a unui bărbat acuzat de ultraj și tulburarea ordinii și liniștii publice. Individul este acuzat că a amenințat un agent de poliție cu acte de violență și că a afirmat că va incendia atât autoturismul acestuia, cât și sediul instituției.
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