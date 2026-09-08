USR rămâne fără un reprezentant în parlament. Un senator al formațiunii a demisionat și va activa ca independent

Publicat 8 sept. 2026, 19:55 Actualizat 8 sept. 2026, 20:02

George Ștefanache și-a anunțat marți, în plenul Senatului, plecarea din grupul USR. Senatorul spune că decizia are legătură cu situația organizației partidului de la Galați și că își va continua activitatea politică.

Distribuie articolul