USR rămâne fără un reprezentant în parlament. Un senator al formațiunii a demisionat și va activa ca independent

George Ștefanache și-a anunțat marți, în plenul Senatului, plecarea din grupul USR. Senatorul spune că decizia are legătură cu situația organizației partidului de la Galați și că își va continua activitatea politică.
George Ștefanache și-a anunțat plecarea din grupul USR
Senatorul George Ștefanache a anunțat marți, în plenul Senatului, că nu mai face parte din grupul USR și că va activa în continuare ca senator independent.
„Îmi anunț astăzi încetarea activității în cadrul grupului USR. Voi acționa ca senator independent”, a spus Ștefanache.
Decizia fusese anunțată de senator și pe 3 septembrie, într-o postare publicată pe pagina sa de Facebook. Ștefanache a explicat atunci că plecarea din partid reprezintă „o formă de fidelitate” față de valorile personale și față de gălățenii care i-au acordat votul.
Senatorul a susținut că le-a promis alegătorilor din Galați că va contribui la schimbarea în bine a vieții lor și că se consideră în continuare dator să rămână „pe baricadele luptei cu psd-ismul” în plan local.
Critici la adresa organizației USR Galați
George Ștefanache și-a justificat decizia prin diferențele pe care le vede între preocupările USR la nivel central și activitatea organizației locale de la Galați.
„Chiar dacă la nivelul central al USR există o preocupare intensă de păstrare a unor valori 'asumate', aceasta se diluează în teritoriu, până la estompare, așa cum este cazul la Galați. Oricât de atașat aș fi de activitatea partidului la nivel central și parlamentar, nu pot accepta inactivitatea 'asumată' a structurii politice locale din care deja am făcut parte. Cei care poartă stindardul luptei cu sistemul - mă refer aici în principal la Dominic Fritz, nu vor candida niciodată la Primăria Galați. Iar Diana Buzoianu, Oana Țoiu, Irineu Darău și Radu Miruță nu vor fi prezenți niciodată pe listele pentru Consiliul Local și Consiliul Județean Galați. La Galați, din partea USR Galați vor trebui să candideze useriști gălățeni, dar nu doar pentru a încărca listele electorale', a scris senatorul.
În mesajul său, Ștefanache a făcut astfel o distincție între activitatea USR la nivel central și situația pe care o reclamă în organizația județeană. El a susținut că nu poate accepta lipsa de activitate a structurii locale din care a făcut parte.
Senatorul spune că plecarea nu este motivată de orgoliu
George Ștefanache a precizat că hotărârea de a părăsi partidul nu a fost luată „din orgoliu” și nici „din supărare”. El a explicat că nu dorește să devină „spectatorul” propriei sale tăceri și nici să valideze „prin prezență” situații pe care nu le mai poate susține „prin conștiință”.
Totodată, senatorul a transmis că plecarea din USR nu înseamnă încheierea activității sale politice. El spune că își va continua drumul acolo unde poate rămâne „autentic, lucid și util” pentru Galați.
„Mai pot să-mi păstrez integritatea dacă rămân?”
În explicațiile oferite înaintea plecării din USR, Ștefanache a vorbit despre dilema care l-a determinat să aleagă statutul de senator independent.
„Trăiesc de ceva vreme într-o dilemă - să rămân, sperând că voi putea schimba ceva din interior, sau să plec, pentru a nu deveni complice la stagnare sau la contaminarea cu ceea ce nu doar declarativ mi-am asumat să combat?... Pentru mine, răspunsul începe cu o întrebare simplă: 'Mai pot să-mi păstrez integritatea dacă rămân?' Dacă răspunsul devine neclar, dacă vocea interioară începe să se stingă, dacă valorile care m-au adus aici nu mai găsesc loc să respire, atunci plecarea nu mai este o ruptură, ci o necesitate. Demisia mea este o formă de fidelitate față de valorile mele și ale familiei mele, dar mai ales față de gălățenii cărora le-am promis că le voi schimba viața în bine dacă mă vor investi cu votul lor și cărora le sunt dator să rămân pe baricadele luptei cu psd-ismul la Galați', a adăugat Ștefanache.