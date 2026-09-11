Bolojan, un nou mesaj sfidător după scumpirile record: „Știu că, pentru români, rezultatele nu se simt încă suficient”

Premierul interimar Ilie Bolojan a transmis că rata anuală a inflației a scăzut la 6,2% în luna august, de la 8,2% în iulie și 10,4% în iunie. Acesta susține că primele efecte ale măsurilor de redresare economică încep să fie reflectate în datele oficiale.
Potrivit mesajului său, datele anunțate de Institutul Național de Statistică arată o temperare semnificativă a creșterii prețurilor. Bolojan a precizat însă că reducerea inflației ar fi putut fi mai puternică dacă prețurile carburanților nu ar fi fost influențate de criza externă.
„Rezultatele eforturilor făcute de întreaga societate încep să se vadă”, a transmis Ilie Bolojan.
Acesta a arătat că presiunea externă asupra prețurilor la pompă este resimțită la nivel global, însă efectul acesteia ar urma să se reducă pe măsură ce situația se va stabiliza.
„Scăderea ar fi fost și mai accentuată dacă prețurile carburanților nu s-ar fi aflat sub presiunea crizei externe, resimțită în întreaga lume. Pe măsură ce această presiune se va diminua, ne putem aștepta ca efectul ei asupra prețurilor la pompă să se reducă”, a spus Bolojan.
Deficitul bugetar, redus cu 37%
Ilie Bolojan a mai afirmat că deficitul bugetar s-a redus consistent în primele șapte luni ale anului 2026. Potrivit acestuia, deficitul este cu 37% mai mic comparativ cu perioada similară din 2025.
În același timp, investițiile publice ar fi crescut cu 15 miliarde de lei, susține Bolojan. El a apreciat că indicatorii economici încep să confirme redresarea anunțată pentru a doua parte a anului.
„Am spus că în a doua jumătate a anului redresarea va începe să producă rezultate cuantificabile. Aceste rezultate apar acum în datele economice”, a transmis acesta.
Bolojan a recunoscut însă că îmbunătățirea indicatorilor macroeconomici nu este resimțită încă suficient de majoritatea românilor în viața de zi cu zi.
„Știu însă că, pentru cei mai mulți români, ele nu se simt încă suficient în viața de zi cu zi. Știu că această perioadă nu este deloc ușoară. Dar alternativa ar fi fost mult mai costisitoare”, a declarat el.
„Aproape jumătate din deficit reprezintă cheltuieli cu dobânzile”
În mesajul său, Ilie Bolojan a criticat modelul bazat pe deficite mari și împrumuturi contractate la dobânzi ridicate. El a susținut că România plătește în prezent costul politicilor bugetare din anii anteriori.
Potrivit acestuia, aproape jumătate din deficitul bugetar estimat pentru acest an, echivalentul a aproximativ 3% din PIB, este reprezentată de cheltuielile cu dobânzile.
„Sunt resurse cu care România ar fi putut construi, în fiecare an, o autostradă”, a afirmat Bolojan.
El a descris drept principala reformă a mandatului actualului Guvern schimbarea unui model economic pe care îl consideră nesustenabil și refacerea echilibrului finanțelor publice.
„Însănătoșirea finanțelor publice. Refacerea fundației pe care România poate construi din nou creștere economică, investiții și prosperitate”, a transmis Ilie Bolojan.
Apel pentru continuarea reformelor
Ilie Bolojan a avertizat că rezultatele obținute până acum pot fi pierdute dacă direcția actuală este abandonată. El a susținut că viitorul Guvern trebuie să consolideze măsurile adoptate și să continue procesul de redresare economică.
„Rezultatele încep să apară, dar drumul nu s-a încheiat. Dacă această direcție este abandonată, riscăm să pierdem sacrificiile făcute până acum și să revenim la problemele de la care am pornit, într-o formă și mai gravă”, a spus Bolojan.
Potrivit acestuia, miza următoarei perioade este valorificarea potențialului economic al României prin investiții, disciplină bugetară și continuarea reformelor.