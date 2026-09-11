Bolojan, un nou mesaj sfidător după scumpirile record: „Știu că, pentru români, rezultatele nu se simt încă suficient”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 11 sept. 2026, 10:53

Premierul interimar Ilie Bolojan a transmis că rata anuală a inflației a scăzut la 6,2% în luna august, de la 8,2% în iulie și 10,4% în iunie. Acesta susține că primele efecte ale măsurilor de redresare economică încep să fie reflectate în datele oficiale.

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