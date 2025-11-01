„Strategia pacienților cu cancer pentru a trăi! Sfaturi din propria experiență! Mergeți la timp la medic dacă și când apar simptome de orice fel, pentru ca afecțiunea să fie depistată la timp (ceea ce eu nu am făcut corect, iar acum „plătesc” din greu). Faceți tot ce spune medicul oncolog:, tot ce este necesar și indicat. Paralel cu tratamentul, duceți o viață normală, aceeași ca cea dinainte de a avea boala! Nu vă lăsați doborâți psihic de boală! Acum sunt progrese și șanse mult mai mari de tratament și chiar de vindecare!”, a scris Monica Pop.

Medicul a subliniat și o serie de greșeli pe care le fac mulți dintre cei aflați în fața diagnosticului de cancer.

„Nu vorbiți despre boală în familie, nu-i încărcați și nu-i necăjiți! Sunt ei și așa! Nici cu prietenii, colegii și cunoștințele, decât atunci când, din diferite motive, e necesar! Purtați-vă normal, nu vă victimizați, nu căutați niciodată compasiune! Milă, în niciun caz! Nu căutați pe internet sau prin cunoștințe vindecători miraculoși, prafuri, plante sau tot felul de alte metode decât cele indicate de medici!”, a mai scris medicul oftalmolog.

Monica Pop a dezvăluit că suferă în continuare de cancer, dar este în viață: „După atâția ani de tratamente multiple și 6 operații, fac treabă acasă și merg la treabă la spital! Tratament zilnic o săptămână, cu 2 pauză. Deci, se poate! Cu voință, curaj, optimism și autopsihoterapie.”

Cunoscutul medic se luptă de 12 ani cu cancerul de colon și a trecut prin multe intervenții și multiple tratamente de chimioterapie.