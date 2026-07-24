Irineu Darău, reacție după reținerea celor trei directori din industria de apărare: „Nu cred că totul este curat”

Ministrul Economiei, Irineu Darău, a reacționat după reținerea celor trei directori din industria de apărare și a precizat că știe doar informațiile apărute în spațiul public. Acesta a evitat să facă speculații despre anchetă și a subliniat că orice persoană care a încălcat legea trebuie să răspundă, conform Realitatea PLUS.
„Știu doar informațiile publice, că au fost percheziții, într-adevăr că niște oameni au fost reținuți. Mesajul meu este clar și simplu. În România, chiar sper, într-un stat de drept, oricine face lucruri nelegale să plătească. Așadar, în general, sper ca instituțiile statului să fie eficiente, să ia deciziile obiectiv, iar încă o dată, dacă cineva a profitat în industria de apărare pentru foloase necuvenite, să plătească.”
Irineu Darău: „Nu cred că totul este curat în industria de apărare”
Întrebat dacă se așteaptă să apară și alte cazuri similare, ministrul a spus că nu are informații în plus și că nu poate anticipa evoluția anchetei. Acesta a recunoscut însă că industria de apărare este un domeniu sensibil, în care pot exista tentații de corupție.
„Nu cred că totul este curat în industria de apărare, după cum nu cred că în România nu mai există corupție. Așadar, dacă instituțiile statului identifică corupți, să-i pedepsească.”
Ancheta este în responsabilitatea procurorilor
Irineu Darău a precizat că Ministerul Economiei nu poate interveni într-un dosar penal și că toate verificările sunt de competența procurorilor. El a insistat că nu cunoaște detaliile anchetei și că informațiile sale provin doar din surse publice.
„Am aflat din surse publice, n-am de unde să fiu informat. Nu pot să fac pronosticuri. Încă o dată, nu doar pentru SAFE. În general, industria de apărare este un subiect extrem de sensibil. Sunt convins că pentru unii este și un subiect al tentațiilor. Un stat român puternic trebuie să identifice pe oricine legat de industria de apărare care face lucruri necurate. Nu este în atribuția unui minister, este în atribuția procurorilor în acest caz și noi nu putem interfera niciodată.”
Ministrul a adăugat că nu poate oferi alte informații despre contractele sau persoanele vizate. „Sincer, vă spun că nu am cum să cunosc detaliile la nivel personal. Am citit ce știți și dumneavoastră din surse publice.”