Irineu Darău, reacție după reținerea celor trei directori din industria de apărare: „Nu cred că totul este curat”

Publicat 24 iul. 2026, 10:16 Sursă Realitatea PLUS

Ministrul Economiei, Irineu Darău, a reacționat după reținerea celor trei directori din industria de apărare și a precizat că știe doar informațiile apărute în spațiul public. Acesta a evitat să facă speculații despre anchetă și a subliniat că orice persoană care a încălcat legea trebuie să răspundă, conform Realitatea PLUS.

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