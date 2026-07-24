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Politica· 1 min citire
Jocul lui Bolojan pentru putere. Cum încearcă să păstreze controlul asupra Guvernului și să-și consolideze poziția în PNL
Publicat24 iul. 2026, 10:24
SursăRealitatea PLUS
Ilie Bolojan ar putea rămâne premier interimar mai mult de patru luni, în condițiile în care partidele nu au ajuns nici acum la un acord pentru formarea unui nou Guvern. Sesiunea extraordinară a Parlamentului începe săptămâna viitoare, însă șansele ca un nou Executiv să fie învestit sunt foarte mici, conform Realitatea PLUS.
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