Mihai Fifor îl atacă dur pe Ilie Bolojan după declarațiile despre spitale: „Cel mai toxic premier pe care l-a avut România”

Senatorul PSD Mihai Fifor lansează un atac dur la adresa lui Ilie Bolojan, după declarațiile acestuia despre gradul de ocupare a paturilor și numărul angajaților din spitalele românești. Social-democratul îl acuză că privește sistemul medical doar prin cifre și ignoră lipsa de personal, gărzile interminabile și presiunea suportată de cadrele medicale.
„Ieri, într-o conferință de presă de un cinism nemaivăzut, Ilie Bolojan și-a arătat încă o dată adevărata față. Un individ care îi urăște profund pe români, cel mai toxic premier pe care l-a avut România vreodată. Cinic, profund ticălos, total împotriva intereselor acestei țări”, a transmis Mihai Fifor.
Fifor: Un spital nu funcționează după logica unui tabel
Senatorul PSD susține că gradul de ocupare a paturilor nu poate arăta de câți medici și asistenți este nevoie într-o secție ATI, într-o Unitate de Primiri Urgențe sau într-o secție de chirurgie. El atrage atenția că personalul medical lucrează în condiții dificile, într-un sistem afectat de lipsuri și subfinanțare.
„Un spital nu funcționează după logica unui tabel cu procente. După mintea lui obtuză, de contabil de CAP. Gradul de ocupare al paturilor nu spune câți medici trebuie să fie de gardă, câți asistenți sunt necesari într-o secție ATI, într-o Unitate de Primiri Urgențe sau într-o secție de chirurgie”, a scris Mihai Fifor.
Acesta consideră revoltătoare afirmația lui Bolojan potrivit căreia unele spitale ar fi dedicate angajaților, nu pacienților. Fifor spune că declarația reprezintă o insultă pentru medicii, asistenții, infirmierii și ceilalți angajați care mențin sistemul în funcțiune.
Mihai Fifor cere intervenția președintelui Nicușor Dan
Senatorul PSD îl acuză pe Ilie Bolojan că a împins România într-o criză economică și că tratează cu cinism domenii esențiale, precum sănătatea. El susține că premierul trebuie să plece și să răspundă pentru efectele deciziilor sale.
„Din punctul meu de vedere, ceea ce vedem astăzi reprezintă un veritabil sabotaj al intereselor României: o economie împinsă într-o criză profundă, o populație tot mai săracă, investiții blocate, instituții vulnerabilizate și domenii esențiale, precum sănătatea, tratate cu un cinism revoltător”, a transmis Mihai Fifor.
Social-democratul îi cere președintelui Nicușor Dan să își folosească atribuțiile constituționale pentru rezolvarea situației politice. „Nu mai vorbim doar despre o criză politică. Nici doar despre o criză constituțională. Vorbim despre o țară confiscată de aroganță, cinism și dispreț față de propriii cetățeni”, a încheiat senatorul PSD.