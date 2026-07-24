Mihai Fifor îl atacă dur pe Ilie Bolojan după declarațiile despre spitale: „Cel mai toxic premier pe care l-a avut România”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 24 iul. 2026, 10:06

Senatorul PSD Mihai Fifor lansează un atac dur la adresa lui Ilie Bolojan, după declarațiile acestuia despre gradul de ocupare a paturilor și numărul angajaților din spitalele românești. Social-democratul îl acuză că privește sistemul medical doar prin cifre și ignoră lipsa de personal, gărzile interminabile și presiunea suportată de cadrele medicale.

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