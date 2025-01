Tânăra a relatat pe platforma TikTok experiența sa, explicând că simptomele inițiale le-a atribuit oboselii, însă situația s-a agravat rapid.

Cum s-a desfășurat incidentul

Adolescenta povestește că, împreună cu o prietenă, s-a cazat la un hotel din Baia Mare, unde au avut parte de un mic dejun inclus. Meniul lor a fost unul aparent inofensiv, constând în: o felie de salam, brânză, pâine, un ou fiert și câteva legume.

„Am ajuns la spital la perfuzii de la o felie de salam. Poate câțiva dintre voi știți că eu am fost la Baia Mare cu o prietena de-a mea, unde am fost cazate la un hotel, unde am avut și micul dejun inclus. Am petrecut timp de calitate și totul a fost perfect, până a doua zi, când a trebuit să plecăm. Amândouă am coborât frumușel la micul dejun, vă rog să mă credeți pe cuvânt că nu am mâncat nici mai mult, nici mai puțin decât o felie de salam, o bucățică de brânzică, puțină pâine, un ou fiert și câteva legume și nu m-am gândit nicio secundă că seara aceea avea să fie cea mai rea seară din viața mea. De pe drum am simțit deja că îmi este foarte rău, dar am dat vina pe oboseală și pe lipsa somnului, așa că am zis că atunci când o să ajung acasă o să mă pun câteva ore la somn și o să fiu fresh.", povestește tânăra pe TikTok.

După ce s-a odihnit acasă, starea sa de sănătate s-a deteriorat rapid. A început să aibă grețuri, vărsături și frisoane, iar simptomele au persistat pe tot parcursul nopții. Prietena sa a experimentat aceleași manifestări, sugerând că ar fi fost vorba despre un virus sau o bacterie prezentă în alimente.

Mesaj de avertizare pentru alți călători

Adolescenta a încheiat relatarea sa cu un avertisment pentru toți cei care călătoresc:

„Am ajuns acasă, m-am pus să dorm, dar problema a fost că atunci când m-am trezit m-am simțit de o mie de ori mai rău și toată noaptea mi-a fost rău și am vomitat și am tremurat și nu vă spun cât de rău m-am simțit. Problema a fost că și prietena mea s-a simțit exact la fel și a avut aceleași simptome ca mine, deci clar am luat un virus sau pe acele alimente a fost o bacterie care m-a făcut pe mine să ajung la perfuzii pentru că altfel nu știu dacă mă mai puneam pe picioare. Aveți grijă de unde mâncați dacă nu cunoașteți pentru că se poate ajunge și în cazuri de genul. Mulțumesc lui Dumnezeu că nu a fost mai grav.", a mai povestit tânăra.

Autoritățile din domeniul sănătății recomandă ca turiștii să fie vigilenți în alegerea locurilor unde servesc mesele pentru a evita astfel de incidente.