Sindicatul Europol, mesaj tranșant către șefii Poliției Române: „Așa își prețuiește instituția eroii?” - VIDEO

Gestul de eroism al unor polițiști locali a fost ignorat
Gestul de eroism al unor polițiști locali a fost ignorat

Sindicatul polițiștilor Europol critică dur conducerea Poliției Române, acuzând-o că ignoră gesturile de eroism ale propriilor angajați. Cazul invocat este cel al celor doi polițiști de ordine publică care s-au aruncat în râul Jiu pentru a salva o femeie blocată în mașina căzută în apă. Intervenția, prezentată pe larg de presă, nu a fost menționată nici măcar printr-o postare pe pagina oficială a instituției, atrage atenția Europol.

Într-o postare pe facebook, Sindicatul spune că, la trei zile de la incident, Poliția Română nu a găsit de cuviință să își laude oamenii care „fac cinste uniformei”.

Reprezentanții sindicatului ironizează instituția, spunând că în weekend probabil va apărea o postare despre „salvarea unei veverițe”, în timp ce polițiștii care își riscă viața rămân invizibili.

Sindicatul critică și lipsa recompenselor pentru astfel de intervenții, afirmând că „salariile de excepție” ajung constant doar la șefii din structurile centrale, nu la agenții care intervin efectiv în teren.

Reacția Europol readuce în discuție modul în care Poliția Română își motivează și își sprijină angajații, într-un moment în care încrederea publică în instituție depinde tot mai mult de profesionalismul și sacrificiul polițiștilor din linia întâi.