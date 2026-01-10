Într-o postare pe facebook, Sindicatul spune că, la trei zile de la incident, Poliția Română nu a găsit de cuviință să își laude oamenii care „fac cinste uniformei”.

Reprezentanții sindicatului ironizează instituția, spunând că în weekend probabil va apărea o postare despre „salvarea unei veverițe”, în timp ce polițiștii care își riscă viața rămân invizibili.

Sindicatul critică și lipsa recompenselor pentru astfel de intervenții, afirmând că „salariile de excepție” ajung constant doar la șefii din structurile centrale, nu la agenții care intervin efectiv în teren.

Reacția Europol readuce în discuție modul în care Poliția Română își motivează și își sprijină angajații, într-un moment în care încrederea publică în instituție depinde tot mai mult de profesionalismul și sacrificiul polițiștilor din linia întâi.