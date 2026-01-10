Mai mulți funcționari publici ai Primăriei Sectorului 1 au povestit că Raluca Rogoz își petrecea mare parte din timp în anticamera biroului lui Clotilde Armand. Aceștia susțin că nu este calificată pentru funcția pe care i-a oferit-o Ilie Bolojan, în condițiile în care ar fi picat un examen pe domeniul achizițiilor. Potrivit unor surse administrative, aceasta ar fi blocat mai multe contracte de salubrizare în perioada în care coordona achizițiile Primăriei Sectorului 1.

Numirea la ANAP ridică semne de întrebare

Acțiunile lui Ilie Bolojan o apropie tot mai mult pe Raluca Rogoz de tabăra „reziștilor”, susțin surse politice. Printr-o decizie a premierului României, Rogoz a fost numită președinte, cu rang de secretar de stat, al Agenției Naționale pentru Achiziții Publice — instituția care coordonează contracte de sute de milioane de euro și monitorizează întregul sistem de achiziții publice al statului.

Ascensiune pe filiera USR

Potrivit unei anchete, Raluca Rogoz ar fi fost susținută și promovată de USR încă din perioada în care a ajuns șefa achizițiilor la Primăria Sectorului 1, pe vremea administrației conduse de Clotilde Armand. Investigația susține că funcția ar fi fost obținută printr-un concurs cu dedicație.

În plus, Rogoz a ocupat și funcția de expert parlamentar la Senat, într-o perioadă în care camera superioară era condusă de USR-ista Anca Dragu. În acest context, numirea ei la conducerea ANAP înseamnă că un reprezentant al USR — partidul de aproximativ 10%, condus de Dominic Fritz — va avea un cuvânt decisiv în modul în care sunt achiziționate lucrări, bunuri și servicii în România.