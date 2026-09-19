Nicușor Dan merge la Adunarea Generală a ONU de la New York, alături de Mirabela Grădinaru. Programul președintelui României în SUA

Președintele României, Nicușor Dan, va merge la New York pentru a participa la Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite (ONU), alături de partenera sa, Mirabela Grădinaru. Cuplul prezidențial va lua parte la recepția tradițională oferită de președintele american Donald Trump și soția sa, Melania Trump, și va inaugura intersecția „The Queen Marie of Romania Corner”, potrivit programului transmis de Administrația Prezidențială.
Nicușor Dan se va întâlni cu foști diplomați americani, antreprenori români și investitori
Potrivit programului oficial, luni, la ora 01:30 (ora României – n.r.), președintele Nicușor Dan va avea o întâlnire cu Alianța foștilor ambasadori ai Statelor Unite ale Americii în România.
La ora 16:30, Mirabela Grădinaru va participa la summitul „Fostering the Future Together Partnership Event”, organizat sub patronajul Primei Doamne a Statelor Unite ale Americii, Melania Trump.
Seara, la ora 19:00, șeful statului se va întâlni cu antreprenori români din Statele Unite, activi în domeniul tech. Două ore mai târziu, la ora 21:00, Nicușor Dan va avea o întâlnire cu reprezentanții JP Morgan Chase și cu investitori în obligațiuni românești.
Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru, la inaugurarea intersecției „The Queen Marie of Romania Corner”
Marți, la ora 01:30, Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru vor participa la inaugurarea intersecției „The Queen Marie of Romania Corner”, eveniment organizat în contextul aniversării a 100 de ani de la turneul istoric al Reginei Maria în Statele Unite ale Americii.
La ora 02:00, președintele României se va întâlni cu reprezentanții comunității românești din New York.
În aceeași zi, la ora 16:00, șeful statului va participa la deschiderea Săptămânii la Nivel Înalt a celei de-a 81-a sesiuni a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite, la sediul ONU din New York.
La ora 19:00, Mirabela Grădinaru va participa la dejunul oferit de Prima Doamnă a Statelor Unite ale Americii, Melania Trump, pentru primele doamne și domni.
Miercuri, la ora 00:00, Nicușor Dan va avea o întâlnire cu Benjamin Black, CEO al US International Development Finance Corporation, la Misiunea Permanentă a României pe lângă Organizația Națiunilor Unite din New York.
La ora 02:00, președintele Nicușor Dan și prima doamnă, Mirabela Grădinaru, vor participa la recepția tradițională oferită de președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, și Prima Doamnă Melania Trump, la Lotte New York Palace Hotel.