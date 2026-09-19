Nicușor Dan merge la Adunarea Generală a ONU de la New York, alături de Mirabela Grădinaru. Programul președintelui României în SUA

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 19 sept. 2026, 18:56

Președintele României, Nicușor Dan, va merge la New York pentru a participa la Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite (ONU), alături de partenera sa, Mirabela Grădinaru. Cuplul prezidențial va lua parte la recepția tradițională oferită de președintele american Donald Trump și soția sa, Melania Trump, și va inaugura intersecția „The Queen Marie of Romania Corner”, potrivit programului transmis de Administrația Prezidențială.

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