Ce șanse are Siegfried Mureșan să ajungă premier? Cum cere voturi de la PSD după ce i-a atacat

Publicat 20 sept. 2026, 19:11 Actualizat 20 sept. 2026, 19:12 Sursă Realitatea PLUS

România se află la o nouă răscruce politică. Desemnarea lui Siegfried Mureșan pune pe masă o întrebare decisivă: se găsește majoritatea pentru un nou Guvern sau Parlamentul respinge varianta propusă? De aici se deschid mai multe scenarii, printre care și cel al alegerilor anticipate, care ar duce alegătorii la urne.

Distribuie articolul