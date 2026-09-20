Ce șanse are Siegfried Mureșan să ajungă premier? Cum cere voturi de la PSD după ce i-a atacat

România se află la o nouă răscruce politică. Desemnarea lui Siegfried Mureșan pune pe masă o întrebare decisivă: se găsește majoritatea pentru un nou Guvern sau Parlamentul respinge varianta propusă? De aici se deschid mai multe scenarii, printre care și cel al alegerilor anticipate, care ar duce alegătorii la urne.
Siegfried Mureșan încearcă să facă majoritate
Desemnarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru redeschide negocierile politice pentru formarea unui nou Guvern. Europarlamentarul PNL trebuie să găsească suficiente voturi în Parlament pentru a-și putea învesti Cabinetul, însă în acest moment nu există o majoritate parlamentară sigură în jurul său.
Președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Siegfried Mureșan premier după consultările cu formațiunile parlamentare. Mureșan are la dispoziție 10 zile pentru a-și forma echipa și pentru a cere votul de încredere al Parlamentului.
Mureșan pornește negocierile de la 169 de voturi
PNL, USR și UDMR reprezintă în acest moment baza parlamentară pe care se sprijină premierul desemnat. Mureșan a declarat că pornește de la 169 de voturi, însă pentru învestirea Guvernului este nevoie de cel puțin 233 de voturi.
Prin urmare, negocierile trebuie extinse către alte grupuri parlamentare. Mureșan a anunțat că intenționează să discute inclusiv cu reprezentanții minorităților naționale și cu PSD.
În același timp, AUR a anunțat că nu va susține un eventual Guvern condus de liberal. Mureșan a precizat, la rândul său, că nu va negocia cu AUR.
Miza negocierilor cu PSD
Una dintre principalele necunoscute este poziția PSD. Premierul desemnat a transmis că își dorește o discuție cu social-democrații pentru a identifica posibilitatea unei susțineri parlamentare.
Mureșan le-a cerut social-democraților să decidă dacă sprijină un Guvern pro-european sau continuă colaborarea parlamentară cu AUR. Declarațiile vin în contextul în care PSD nu face parte din formula de guvernare propusă în jurul PNL, USR și UDMR.
Negocierile sunt cu atât mai importante cu cât diferența dintre cele 169 de voturi de la care pornește Mureșan și pragul de 233 este de 64 de voturi. În calculele prezentate de unele surse, numărul poate varia în funcție de includerea parlamentarilor minorităților și de configurația efectivă a grupurilor la momentul votului.
Ce se întâmplă dacă Guvernul Mureșan primește votul Parlamentului
În cazul în care programul de guvernare și lista miniștrilor obțin numărul necesar de voturi, Cabinetul propus de Siegfried Mureșan va putea fi învestit, iar acesta va putea prelua funcția de prim-ministru.
Formula politică ar putea rămâne una bazată pe PNL, USR și UDMR, cu o eventuală susținere parlamentară suplimentară din partea altor formațiuni.
În acest moment, însă, negocierile nu s-au încheiat, iar componența finală a Cabinetului și forma exactă a acordului parlamentar nu sunt stabilite oficial.
Dacă nu obține majoritatea, urmează o nouă etapă de negocieri
Un eventual vot negativ în Parlament nu înseamnă automat declanșarea alegerilor anticipate. Într-o asemenea situație, procedura constituțională permite președintelui să facă o nouă desemnare pentru funcția de premier.
România intră astfel într-o nouă etapă de negocieri politice, în care partidele parlamentare ar trebui să încerce din nou să formeze o majoritate capabilă să susțină un Guvern.
În spațiul public au fost discutate mai multe variante pentru ieșirea din blocaj: un nou Cabinet construit în jurul unei alte majorități politice, un Guvern minoritar susținut din Parlament sau o formulă în care partidele să ajungă la un compromis privind premierul și împărțirea portofoliilor.
Guvern politic sau formulă cu tehnocrați
O altă variantă discutată în contextul actual este formarea unui Guvern cu un premier tehnocrat sau a unei formule mixte, în care miniștrii politici să lucreze alături de specialiști fără afiliere politică.
O astfel de soluție ar deveni relevantă doar dacă negocierile dintre partidele parlamentare nu ar produce o majoritate pentru o formulă politică.
Deocamdată, însă, Siegfried Mureșan își continuă demersurile pentru formarea Cabinetului și a transmis că intenționează să meargă până la votul din Parlament.
Alegerile anticipate, un scenariu prevăzut de Constituție
Un alt scenariu este cel al alegerilor parlamentare anticipate. Acesta nu se produce automat în cazul respingerii unui singur Guvern.
Constituția prevede că președintele poate dizolva Parlamentul dacă acesta nu a acordat votul de încredere pentru formarea Guvernului în termen de 60 de zile de la prima solicitare și după respingerea a cel puțin două solicitări de învestitură.
Prin urmare, înaintea unui eventual scrutin anticipat ar trebui parcurse etapele constituționale privind desemnarea premierilor și voturile de învestitură.
În acest moment, principalul obiectiv al lui Siegfried Mureșan este obținerea sprijinului parlamentar necesar pentru Cabinetul pe care îl va propune.