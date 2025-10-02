Este alertă epidemiologică în județul Dolj, după confirmarea a 131 de cazuri de hepatită A în șapte localități din județ. Bolnavii au intrat în contact cu aproape 400 de persoane, iar o parte dintre ei au ajuns deja la spital.

Direcția de Sănătate Publică Dolj a demarat anchete epidemiologice, a distribuit peste 1.600 de tablete de cloramină și a achiziționat doze de vaccin pentru copii și adulți. Mulți dintre ei refuză însă imunizarea, în ciuda siguranței dovedite a vaccinului.

Hepatita A, cunoscută și ca „boala mâinilor murdare”, se transmite prin apă și alimente contaminate sau prin contact direct cu o persoană infectată.