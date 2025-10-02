Epidemie de hepatită A în județul Dolj! Autoritățile, în alertă după 131 de cazuri confirmate

Epidemie de hepatită A în județul Dolj! Autoritățile, în alertă după 131 de cazuri confirmate
Epidemie de hepatită A în județul Dolj! Autoritățile, în alertă după 131 de cazuri confirmate

Autoritățile sanitare din Dolj au intrat în alertă maximă după ce s-au confirmat peste 130 de cazuri de hepatită A, iar sute de oameni au intrat în contact direct cu bolnavii. Au fost deschise anchete epidemiologice în tot județul, iar medicii încearcă să-i convingă pe oameni să se vaccineze.

Este alertă epidemiologică în județul Dolj, după confirmarea a 131 de cazuri de hepatită A în șapte localități din județ. Bolnavii au intrat în contact cu aproape 400 de persoane, iar o parte dintre ei au ajuns deja la spital.

Direcția de Sănătate Publică Dolj a demarat anchete epidemiologice, a distribuit peste 1.600 de tablete de cloramină și a achiziționat doze de vaccin pentru copii și adulți. Mulți dintre ei refuză însă imunizarea, în ciuda siguranței dovedite a vaccinului.

Hepatita A, cunoscută și ca „boala mâinilor murdare”, se transmite prin apă și alimente contaminate sau prin contact direct cu o persoană infectată.