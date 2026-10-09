Testul care evaluează fibroza ficatului

Bolile hepatice pot evolua ani întregi fără simptome, iar afectarea ficatului nu este întotdeauna evidentă la analizele uzuale. Evaluarea structurii țesutului poate oferi informații suplimentare despre evoluția bolii.
Elastografia hepatică este o investigație neinvazivă care măsoară rigiditatea ficatului cu ajutorul ultrasunetelor. Un țesut mai rigid poate indica acumularea de fibroză, adică formarea progresivă de țesut cicatricial, care în forme avansate poate evolua spre ciroză.
Investigația este utilă în monitorizarea unor afecțiuni precum hepatitele cronice sau boala ficatului gras și poate reduce necesitatea biopsiei în numeroase situații. Rezultatul este interpretat împreună cu analizele hepatice, ecografia și istoricul pacientului pentru a estima cât de avansată este afectarea ficatului.
Ai grijă de tine!
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