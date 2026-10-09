Testul care evaluează fibroza ficatului

Scris de Catalina Anghel Publicat: 9 oct. 2026, 09:14

Bolile hepatice pot evolua ani întregi fără simptome, iar afectarea ficatului nu este întotdeauna evidentă la analizele uzuale. Evaluarea structurii țesutului poate oferi informații suplimentare despre evoluția bolii.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre sanador