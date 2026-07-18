Primești 500 de euro dacă îți botezi copilul. Inițiativa unui miliardar a stârnit controverse

Publicat 18 iul. 2026, 22:12 Sursă sueddeutsche.de

Un antreprenor german a lansat un program neobișnuit prin care oferă câte 500 de euro familiilor care își botează copiii într-o parohie catolică din orașul bavarez Starnberg. Inițiativa a atras rapid atenția și a deschis o dezbatere despre scăderea numărului de botezuri și viitorul Bisericii Catolice în Germania.

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