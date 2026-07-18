Primești 500 de euro dacă îți botezi copilul. Inițiativa unui miliardar a stârnit controverse

Un antreprenor german a lansat un program neobișnuit prin care oferă câte 500 de euro familiilor care își botează copiii într-o parohie catolică din orașul bavarez Starnberg. Inițiativa a atras rapid atenția și a deschis o dezbatere despre scăderea numărului de botezuri și viitorul Bisericii Catolice în Germania.
Programul este finanțat de miliardarul Peter Löw și se adresează familiilor din Starnberg, localitate cu aproximativ 20.000 de locuitori. Potrivit publicației Il Messaggero, care citează agenția catolică germană KNA, scopul proiectului este de a reduce povara financiară pe care o implică organizarea unui botez.
De ce oferă 500 de euro pentru fiecare botez
Omul de afaceri spune că a decis să pună în practică această inițiativă după ce a aflat că unele familii amână sau renunță la botezul copiilor din cauza costurilor, și nu pentru că și-ar fi pierdut credința.
Cheltuielile legate de ceremonia religioasă, de masa organizată după eveniment și de celelalte pregătiri pot reprezenta un efort financiar considerabil pentru numeroși părinți. Din acest motiv, Peter Löw a ales să ofere un sprijin direct celor care decid să își boteze copiii.
„Este mai bine ca un copil să fie botezat decât să nu fie”, a explicat Peter Löw, subliniind importanța sacramentului în tradiția catolică.
Programul este limitat la primii 40 de copii
Inițiativa, care poartă numele „Starnberg Guardian Angels”, se află într-o primă etapă și este destinată primilor 40 de copii care îndeplinesc condițiile stabilite., scrie sueddeutsche.de
Pot beneficia de ajutorul financiar copiii cu vârsta de până la trei ani care fac parte din comunitatea catolică a parohiei din Starnberg.
Reprezentanții parohiei consideră că donația reprezintă un sprijin concret pentru familii și poate elimina un obstacol financiar care îi împiedică pe unii părinți să organizeze botezul.
Inițiativa a provocat numeroase reacții
Programul a stârnit controverse în Germania, într-un context în care Biserica Catolică se confruntă de mai mulți ani cu o diminuare constantă a numărului de credincioși și de botezuri.
Unii critici susțin că oferirea unei sume de bani pentru botezul copiilor ar putea fi interpretată ca o modalitate de a atrage noi membri în Biserică.
Peter Löw respinge însă această interpretare și spune că sprijinul financiar nu obligă în niciun fel copiii să rămână membri ai Bisericii Catolice.
„Fiecare copil va fi liber, odată ajuns la maturitate, să își aleagă singur credința și drumul spiritual”, a declarat antreprenorul.