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Furtuna a făcut prăpăd în Bistrița-Năsăud. Copaci puși la pământ, un stâlp de înaltă tensiune lovit de fulger - VIDEO
Furtuna a făcut prăpăd în Bistrița-Năsăud
Publicat18 iul. 2026, 23:36
SursăAgerpres
Vântul puternic a provocat sâmbătă pagube în mai multe localități din județul Bistrița-Năsăud, pompierii intervenind pentru îndepărtarea unor copaci căzuți, a informat Inspectoratul județean pentru Situații de Urgență (ISU).
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