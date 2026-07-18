Furtuna a făcut prăpăd în Bistrița-Năsăud. Copaci puși la pământ, un stâlp de înaltă tensiune lovit de fulger - VIDEO

Publicat 18 iul. 2026, 23:36 Sursă Agerpres

Vântul puternic a provocat sâmbătă pagube în mai multe localități din județul Bistrița-Năsăud, pompierii intervenind pentru îndepărtarea unor copaci căzuți, a informat Inspectoratul județean pentru Situații de Urgență (ISU).

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