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Primăria anunță că se termină unul dintre cele mai vechi șantiere din București. Au început asfaltările la liniile de tramvai

Lucrări pe Prelungirea Ghencea

Lucrări pe Prelungirea Ghencea

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 18 iul. 2026, 23:49

Primăria Capitalei anunță reluarea în forță a lucrărilor la proiectul de modernizare a Bulevardului Prelungirea Ghencea, unul dintre cele mai vechi șantiere de infrastructură din București. Autoritățile spun că a început asfaltarea la liniile de tramvai și că lucrările avansează pe tronsonul cuprins între străzile Brașov și Râul Doamnei.

Proiectul, început în 2018 și abandonat pentru o perioadă îndelungată, intră astfel într-o nouă etapă, iar municipalitatea susține că obiectivul este finalizarea investiției.

Au început asfaltările la liniile de tramvai

Potrivit Primăriei Municipiului București, echipele de muncitori au finalizat betonarea căii de rulare pentru noua linie de tramvai pe o lungime de aproximativ 140 de metri.

În perioada următoare, lucrările vor continua pe același tronson, în cadrul proiectului de modernizare a infrastructurii din zonă.

Un tronson important este deja pregătit

Reprezentanții municipalității precizează că, pe segmentul dintre străzile Brașov și Râul Doamnei, au fost încheiate și lucrările de supralărgire a bulevardului.

Totodată, au fost amenajate spațiile verzi prevăzute în proiect, astfel încât lucrările să poată avansa către etapele următoare.

Un șantier început în urmă cu opt ani

Primăria Capitalei amintește că proiectul de modernizare a Prelungirii Ghencea a fost lansat în 2018, însă lucrările au fost abandonate timp de mai mulți ani.

Acum, autoritățile locale afirmă că finalizarea investiției reprezintă una dintre prioritățile administrației, fiind vorba despre unul dintre cele mai vechi șantiere rămase neterminate în București.

„Am început asfaltarea, la liniile de #tramvai de pe Prelungirea Ghencea!

Pe tronsonul cuprins între străzile Brașov – Râul Doamnei, lucrările au intrat într-o nouă etapă. Muncitorii au betonat calea de rulare a noii șine de tramvai, pe o distanță de 140 de metri.

Continuăm în zilele următoare.

Partea de supralărgire a bulevardului, dar și amenajarea spațiului verde sunt finalizate pe acest tronson.

Am promis că terminăm cel mai vechi șantier din #București, început în 2018 și abandonat”, au transmis reprezentanții Primăriei Capitalei.

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