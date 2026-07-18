Revolta lui Ioan Aurel Pop împotriva exceselor „corectitudinii politice”. „Pe noi cine ne apără de antiromânism?”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 18 iul. 2026, 23:22

Academicianul Ioan Aurel Pop critică dur ceea ce numește excesele „corectitudinii politice”, susținând că fenomenul „cancel culture” și eliminarea unor simboluri culturale românești reprezintă semnele unei derive periculoase. Istoricul afirmă că astfel de practici afectează libertatea de exprimare și identitatea națională, iar în opinia sa, societatea riscă să alunece spre forme de cenzură specifice regimurilor totalitare.

Distribuie articolul