Advertising
Advertising
Politica· 2 min citire
Comisia Europeană cere clarificări României privind ”amendamentul Fritz”. Ce se întâmplă cu cele 770 de milioane de euro din PNRR
FOTO: Arhivă
Publicat2 sept. 2026, 18:34
SursăRealitatea PLUS
Comisia Europeană a solicitat autorităților române clarificări cu privire la noua lege a integrității și, în special, la „amendament Fritz”, adoptat cu voturile PSD și AUR. Bruxelles-ul vrea să afle cum poate produce efecte retroactive prevederea și dacă aceasta respectă angajamentele asumate de România prin PNRR.
Citește și
- 19:41USR, atac șocant din Parlament: „Trăim în dictatură!”
- 19:15USR-iștii, disperați că pierd puterea. Ce au ajuns să facă?
- 18:59Ambasadorul Rusiei, convocat din nou la MAE. Decizia autorităților de la București, după atacul cu dronă din Leipzig
- 18:44Crin Antonescu vede o singură variantă pentru ieșirea din criza politică. Numele pe care îl consideră potrivit ca șeful viitorului guvern
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News