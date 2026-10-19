Iarna 2026-2027 ar putea aduce mai puțină zăpadă în România! Ce arată cele mai recente prognoze

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 19 oct. 2026, 11:05

Iarna 2026-2027 ar putea fi mai săracă în ninsori decât în mod obișnuit, inclusiv în regiunea din care face parte România. Cele mai recente prognoze meteorologice arată că mare parte din Europa ar putea avea cantități de zăpadă sub valorile normale. Specialiștii estimează că episoadele cu ninsori mai abundente ar putea apărea mai ales în a doua jumătate a sezonului rece, în special în luna februarie.

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