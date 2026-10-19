Iarna 2026-2027 ar putea aduce mai puțină zăpadă în România! Ce arată cele mai recente prognoze

Iarna 2026-2027 ar putea fi mai săracă în ninsori decât în mod obișnuit, inclusiv în regiunea din care face parte România. Cele mai recente prognoze meteorologice arată că mare parte din Europa ar putea avea cantități de zăpadă sub valorile normale. Specialiștii estimează că episoadele cu ninsori mai abundente ar putea apărea mai ales în a doua jumătate a sezonului rece, în special în luna februarie.
Potrivit analizei publicate de Severe Weather Europe, cele șase modele meteorologice sezoniere indică un sezon cu ninsori mai reduse în aproape toată Europa de Vest, Centrală și de Sud. Tendința se observă și în sud-estul continentului, regiune din care face parte România. Totuși, prognozele sunt realizate pe termen lung și nu pot stabili cu exactitate cât va ninge într-o anumită localitate sau dacă vor exista episoade de viscol.
Față de estimările din septembrie, actualizarea din octombrie arată o scădere a cantităților de zăpadă prognozate în toate cele șapte regiuni europene analizate. Cele mai mari diferențe apar în sudul și centrul continentului. Noile date completează și prognozele pentru iarna 2026-2027, care indicau deja posibilitatea unui sezon mai cald, cu mai multe ploi decât ninsori în zonele joase.
Când ar putea veni ninsorile mai abundente în Europa
Luna februarie se remarcă în noile prognoze prin condiții mai favorabile ninsorilor în Europa Central-Estică și de Nord-Est. În extremitatea nordică a continentului, cantități de zăpadă peste medie ar putea apărea și în martie. Acest lucru sugerează că perioadele cu ninsori mai consistente sunt mai probabile spre sfârșitul iernii, deși nu există garanția că România va avea parte de asemenea episoade.
Cele mai mari deficite de zăpadă sunt estimate pe coasta vestică a Scandinaviei, în nordul Regatului Unit și în vestul Balcanilor. Doar în extremitatea nord-estică a Europei și în câteva zone montane din nord sunt prognozate cantități peste valorile obișnuite.
Ce se întâmplă cu ninsorile la munte și în stațiunile de schi
Nici pentru stațiunile de schi din Europa perspectivele nu sunt foarte încurajatoare. Majoritatea regiunilor montane analizate ar putea primi mai puțină zăpadă decât în mod normal, pe fondul influenței fenomenului El Niño. O situație aparte se întâlnește în Alpi, unde modelele meteorologice oferă rezultate foarte diferite.
Unele estimări indică peste 30 de centimetri de zăpadă în plus față de normal, în timp ce altele arată un deficit de 30 până la 60 de centimetri. În aceste condiții, prognoza sugerează cantități apropiate de normal în Alpii de Est și ușor sub medie în Alpii de Vest. Gradul de incertitudine rămâne însă ridicat, iar estimările se pot schimba pe măsură ce iarna se apropie.