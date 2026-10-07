Prognoza pentru iarna 2026-2027 se schimbă: Europa ar putea avea temperaturi ridicate, multe ploi și puțină zăpadă

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 7 oct. 2026, 14:29

Iarna 2026-2027 ar putea aduce temperaturi peste valorile obișnuite în cea mai mare parte a Europei, însoțite de precipitații abundente în anumite regiuni și de mai puține episoade de ninsoare în zonele joase. Cele mai recente estimări meteorologice indică însă că sezonul rece nu va fi lipsit de perioade geroase sau de ninsori importante.

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