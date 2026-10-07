Prognoza pentru iarna 2026-2027 se schimbă: Europa ar putea avea temperaturi ridicate, multe ploi și puțină zăpadă
Iarnă / Sursa foto - Pixabay
Iarna 2026-2027 ar putea aduce temperaturi peste valorile obișnuite în cea mai mare parte a Europei, însoțite de precipitații abundente în anumite regiuni și de mai puține episoade de ninsoare în zonele joase. Cele mai recente estimări meteorologice indică însă că sezonul rece nu va fi lipsit de perioade geroase sau de ninsori importante.
Prognozele sezoniere pentru următoarea iarnă conturează un scenariu dominat de temperaturi mai ridicate decât media climatică în cea mai mare parte a continentului. Evoluția este pusă în legătură cu un episod puternic de El Niño, fenomen climatic care ar urma să persiste până în primele luni ale anului 2027.
Potrivit informațiilor prezentate de Severe Weather Europe, Organizația Meteorologică Mondială estimează că El Niño va continua până în februarie 2027, iar probabilitatea menținerii fenomenului pe parcursul iernii este foarte ridicată.
Europa se pregătește pentru o iarnă mai blândă
Pentru lunile decembrie, ianuarie și februarie, modelele analizate indică temperaturi peste normal în cea mai mare parte a Europei.
Unul dintre factorii care ar putea contribui la această evoluție este circulația atmosferică predominant vestică. Aceasta poate favoriza transportul către continent al unor mase de aer mai calde provenite dinspre Atlantic.
Astfel, media temperaturilor pe întreg sezonul rece ar putea fi mai ridicată decât valorile obișnuite.
Totuși, o iarnă mai caldă în ansamblu nu înseamnă că temperaturile vor rămâne permanent ridicate. Pot apărea în continuare perioade cu aer rece, îngheț și ninsori.
Mai multe precipitații, dar nu neapărat mai multă zăpadă
Unul dintre cele mai importante aspecte ale prognozei este diferența dintre cantitatea de precipitații și cea de ninsoare.
Modelele meteorologice indică precipitații peste medie în mai multe regiuni ale Europei. În cazul temperaturilor mai ridicate, însă, o parte importantă dintre acestea ar putea cădea sub formă de ploaie.
Pentru apariția ninsorii este necesară prezența unei mase de aer suficient de reci. Din acest motiv, zonele joase din multe regiuni europene ar putea avea mai frecvent ploi sau precipitații mixte.
În schimb, condițiile pentru ninsoare ar putea fi mai favorabile în nordul continentului și în zonele montane.
Unde ar putea fi mai multă zăpadă
Cele mai recente modele analizate de Severe Weather Europe indică un deficit de zăpadă față de media obișnuită în cea mai mare parte a Europei.
Există însă și regiuni care ar putea face excepție. Nordul și nord-estul continentului, precum și zonele montane situate la altitudini mari, ar putea beneficia de condiții mai favorabile pentru ninsori.
În cazul în care scenariul actual se confirmă, nordul Europei ar putea avea un sezon de iarnă mai favorabil pentru acumularea zăpezii decât regiunile sudice și centrale ale continentului.
Vortexul polar poate schimba prognoza
Unul dintre factorii care ar putea modifica evoluția iernii este vortexul polar.
Prognozele analizate indică posibilitatea unei slăbiri a vortexului polar spre sfârșitul lunii decembrie și în anumite momente ale sezonului rece.
O asemenea evoluție poate favoriza, în anumite condiții atmosferice, deplasarea maselor de aer foarte rece către latitudini mai sudice.
Prin urmare, chiar și într-o iarnă care, la nivelul mediei sezoniere, este estimată ca fiind mai caldă decât normalul, pot apărea episoade de frig sever și ninsori abundente.
România poate avea în continuare episoade de iarnă autentică
Prognoza sezonieră nu exclude apariția unor perioade reci în Europa. Chiar dacă semnalul general indică temperaturi medii peste normal, evoluțiile atmosferice de scurtă durată pot produce schimbări importante.
În cazul României, o astfel de prognoză nu poate fi interpretată drept o garanție că iarna va fi lipsită de zăpadă sau ger. Episoadele reci pot apărea chiar și într-un sezon care, privit în ansamblu, este mai cald decât media.
De asemenea, cantitatea de precipitații estimată nu poate fi transformată automat într-o prognoză privind numărul zilelor cu ninsoare.
Prognozele sezoniere trebuie interpretate cu prudență
Modelele meteorologice pe termen lung nu pot indica exact cum va fi vremea într-o anumită zi sau într-o anumită săptămână.
Sistemul european de prognoză sezonieră al ECMWF oferă, în principal, probabilități privind evoluția temperaturilor și precipitațiilor în raport cu valorile normale. Estimările sunt actualizate periodic pe măsură ce apar noi date.
Prin urmare, scenariul actual pentru iarna 2026-2027 trebuie privit ca o tendință, nu ca o prognoză definitivă.
Dacă estimările se confirmă, Europa ar putea avea o iarnă cu temperaturi medii mai ridicate, multe precipitații în anumite regiuni și mai puțină zăpadă în zonele joase. În același timp, influența vortexului polar poate favoriza apariția unor episoade reci și a unor ninsori importante, astfel încât o iarnă mai caldă decât normalul nu înseamnă neapărat o iarnă fără ger și zăpadă.
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