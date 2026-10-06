Când ar putea veni prima ninsoare în București. Prognoza meteo ne arată că iarna e mai aproape decât ne așteptam

Bucureștiul ar putea avea parte de primii fulgi de zăpadă din acest sezon încă din luna noiembrie.
Prognoza pe termen lung publicată de AccuWeather indică o schimbare importantă a vremii la jumătatea lunii, cu temperaturi care coboară spre pragul înghețului în timpul nopții. Pentru 18 noiembrie 2026, platforma indică în prezent o maximă de aproximativ 7 grade Celsius și o minimă de -1 grad Celsius.
Data de 18 noiembrie este cea la care apare, în estimarea actuală menționată în material, posibilitatea unor precipitații sub formă de ninsoare în Capitală. Prognoza este însă una realizată pentru o perioadă aflată la mai multe săptămâni distanță, astfel că valorile și tipul precipitațiilor se pot modifica.
Când ar putea apărea prima ninsoare în București
Potrivit estimării AccuWeather disponibile în prezent, vremea începe să se răcească accentuat după jumătatea lunii noiembrie. Pe 16 noiembrie, temperatura maximă este indicată la aproximativ 9 grade Celsius, iar minima la 1 grad.
Pe 17 noiembrie, valorile ar urma să ajungă la aproximativ 9 grade ziua și -1 grad noaptea. Pentru 18 noiembrie, prognoza indică 7 grade Celsius în timpul zilei și -1 grad în timpul nopții.
Răcirea ar continua și după această dată. Pentru 19 și 20 noiembrie sunt indicate, de asemenea, minime de aproximativ -1 grad Celsius, iar pe 21 și 22 noiembrie temperaturile nocturne ar putea coborî până la -2 grade.
În acest moment, însă, Administrația Națională de Meteorologie nu poate confirma o anumită zi pentru prima ninsoare din București. ANM publică prognoze operative pe intervale mai scurte, precum și estimări meteorologice pentru următoarele două și patru săptămâni. Cea mai recentă estimare pentru patru săptămâni este datată 6 octombrie 2026.
Noiembrie ar putea aduce o schimbare bruscă a temperaturilor
Prognoza meteorologilor internaționali indică o primă jumătate a lunii mai blândă, cu temperaturi maxime de până la aproximativ 17 grade Celsius. În primele zile ale lui noiembrie, valorile nocturne sunt estimate în jurul a 6-8 grade Celsius.
Situația s-ar schimba după 15 noiembrie. Maximele ar coborî spre 9 grade pe 16 și 17 noiembrie, apoi spre 7 grade pe 18 și 19 noiembrie. În același timp, temperaturile din timpul nopții ar ajunge negative.
Scăderea continuă în ultima decadă a lunii. Pentru 22-27 noiembrie, AccuWeather indică maxime de aproximativ 5-6 grade Celsius și minime cuprinse între -2 și -3 grade.
Astfel, dacă tendința actuală se menține, Capitala ar putea trece de la o vreme de toamnă la temperaturi apropiate de cele specifice începutului de iarnă într-un interval relativ scurt.