Prognoza meteo 19 octombrie - 16 noiembrie: temperaturi peste normal în primele două săptămâni și ploi mai multe la început

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 20 oct. 2026, 08:14

România va avea parte de o vreme mai caldă decât în mod obișnuit în următoarele două săptămâni, însă meteorologii anunță și precipitații peste valorile normale. Cele mai mari abateri sunt așteptate în nord-estul țării, unde atât temperaturile, cât și cantitățile de ploi vor depăși mediile specifice perioadei. Prognoza pentru următoarele patru săptămâni arată că, odată cu începutul lunii noiembrie, vremea va reveni treptat la valorile obișnuite.

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