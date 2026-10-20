Prognoza meteo 19 octombrie - 16 noiembrie: temperaturi peste normal în primele două săptămâni și ploi mai multe la început

România va avea parte de o vreme mai caldă decât în mod obișnuit în următoarele două săptămâni, însă meteorologii anunță și precipitații peste valorile normale. Cele mai mari abateri sunt așteptate în nord-estul țării, unde atât temperaturile, cât și cantitățile de ploi vor depăși mediile specifice perioadei. Prognoza pentru următoarele patru săptămâni arată că, odată cu începutul lunii noiembrie, vremea va reveni treptat la valorile obișnuite.
19-26 octombrie: temperaturi peste normal și ploi mai multe în toată țara
În săptămâna 19–26 octombrie, temperaturile vor fi ușor mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă pe întreg teritoriul României. Cele mai pronunțate abateri sunt estimate în nord-estul țării, unde vremea va fi mai caldă decât în mod obișnuit. În același interval, meteorologii anunță cantități de precipitații peste mediile normale în toate regiunile. Surplusul de precipitații va fi mai accentuat tot în nord-est.
26 octombrie - 2 noiembrie: vremea rămâne mai caldă, dar ploile revin la normal
În săptămâna 26 octombrie – 2 noiembrie, temperaturile medii vor continua să fie ușor peste cele obișnuite în cea mai mare parte a țării. Regiunile nord-estice vor înregistra cele mai pronunțate abateri pozitive, potrivit estimărilor meteorologilor. În schimb, în privința precipitațiilor, situația va fi diferită față de săptămâna precedentă. Cantitățile de ploi nu vor mai depăși mediile specifice perioadei, ci se vor situa în jurul valorilor normale pe întreg teritoriul României.
Cum va fi vremea între 2 și 16 noiembrie. Temperaturile revin la valorile obișnuite
În intervalul 2-9 noiembrie, temperaturile medii vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă în toate regiunile țării. După cele două săptămâni cu valori termice ușor mai ridicate decât în mod obișnuit, meteorologii estimează o revenire la mediile specifice începutului de noiembrie. Și în ceea ce privește precipitațiile, cantitățile vor fi, în cea mai mare parte a României, apropiate de cele normale pentru această perioadă.
Aceeași tendință se va menține și în ultima săptămână analizată, 9–16 noiembrie. Temperaturile medii vor rămâne apropiate de valorile obișnuite în toate regiunile României, fără abateri importante față de cele specifice perioadei. În același timp, meteorologii estimează cantități de precipitații în jurul mediilor normale pe întreg teritoriul țării. Astfel, ultimele două săptămâni ale intervalului analizat vor avea temperaturi și precipitații apropiate de cele caracteristice acestei perioade a anului.