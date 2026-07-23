Advertising
Advertising
Sanatate· 2 min citire
Alexandru Nazare anunță deblocarea a 22 de posturi la Spitalul „Marie Curie”:”Pot fi scoase la concurs”
FOTO: Arhivă
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat joi că Guvernul a aprobat deblocarea situației de la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Marie Curie”, permițând scoaterea la concurs a celor 22 de posturi solicitate de unitatea medicală. Măsura a fost luată după ce reprezentanții Spitalului „Marie Curie” au semnalat un deficit acut de personal, care a redus capacitatea secției de terapie intensivă neonatală și a îngreunat internarea în timp util a nou-născuților cu afecțiuni grave.
Citește și
- 14:51Acumularea de lichid în jurul plămânului din cauză oncologică
- 14:47Ministrul Sănătăţii, după deblocarea celor 22 de posturi de asistenţi la Spitalul Marie Curie:”Nu rezolvă problema majoră cu care se confruntă sistemul”
- 14:19Alimente care îți cresc nivelul de energie
- 14:00 Premieră la o maternitate din Iași. O femeie de 55 de ani a născut la termen un copil perfect sănătos
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News