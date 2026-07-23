Alexandru Nazare anunță deblocarea a 22 de posturi la Spitalul „Marie Curie”:”Pot fi scoase la concurs”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 23 iul. 2026, 13:39

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat joi că Guvernul a aprobat deblocarea situației de la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Marie Curie”, permițând scoaterea la concurs a celor 22 de posturi solicitate de unitatea medicală. Măsura a fost luată după ce reprezentanții Spitalului „Marie Curie” au semnalat un deficit acut de personal, care a redus capacitatea secției de terapie intensivă neonatală și a îngreunat internarea în timp util a nou-născuților cu afecțiuni grave.

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