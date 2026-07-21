Franța interzice rețelele de socializare pentru copiii sub 15 ani. Conturile de pe TikTok, Instagram și Facebook vor fi închise

Franța devine prima țară din Europa care interzice accesul copiilor sub 15 ani la principalele rețele de socializare. Parlamentul a adoptat legea susținută de președintele Emmanuel Macron, iar măsura va fi aplicată în două etape, începând din această toamnă.
Parlamentul a aprobat legea
Proiectul de lege a fost votat marți seară de Parlamentul francez, după ce a primit mai întâi aprobarea Senatului.
Ulterior, Adunarea Națională a adoptat actul normativ cu 279 de voturi pentru și 81 împotrivă. Pentru a intra în vigoare, legea mai trebuie promulgată de președintele Emmanuel Macron, scrie The Guardian.
De la 1 septembrie nu vor mai putea fi create conturi noi
Noua legislație va fi aplicată în două etape.
Începând cu 1 septembrie, copiii care nu au împlinit 15 ani nu vor mai putea să își creeze conturi pe platforme precum TikTok, Instagram sau Facebook.
A doua etapă va intra în vigoare în ianuarie 2027, când toate conturile existente ale utilizatorilor sub 15 ani vor fi dezactivate.
Ministrul francez responsabil de domeniul digital a declarat că aceste termene sunt realizabile, deoarece există deja sisteme de verificare a vârstei aprobate de autoritățile din Franța.
Ce platforme sunt vizate
Legea se aplică rețelelor de socializare, inclusiv TikTok, Facebook și Instagram.
În schimb, platformele cu rol educațional sau informativ, precum enciclopediile online și alte resurse digitale utile, nu intră sub incidența noilor reguli.
Actul normativ nu prevede sancțiuni pentru copiii care încearcă să eludeze restricțiile și nici pentru părinții acestora.
Franța este prima țară din Europa care adoptă o astfel de măsură
Autoritățile franceze justifică decizia prin numărul tot mai mare de studii care indică efectele negative ale utilizării excesive a rețelelor de socializare asupra sănătății și dezvoltării copiilor.
La nivel mondial, Australia a fost primul stat care a adoptat o interdicție similară. Prin votul din Parlament, Franța devine prima țară europeană care introduce o astfel de măsură la nivel național.
În paralel, Comisia Europeană analizează posibilitatea introducerii unor restricții similare în statele membre și a anunțat dezvoltarea unui sistem european de verificare a vârstei utilizatorilor pentru serviciile online.