Franța interzice rețelele de socializare pentru copiii sub 15 ani. Conturile de pe TikTok, Instagram și Facebook vor fi închise

Publicat 21 iul. 2026, 23:30 Sursă The Guardian

Franța devine prima țară din Europa care interzice accesul copiilor sub 15 ani la principalele rețele de socializare. Parlamentul a adoptat legea susținută de președintele Emmanuel Macron, iar măsura va fi aplicată în două etape, începând din această toamnă.

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