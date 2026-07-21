Avertismentul generalului. Scandalul centralei nucleare revine: pericol de radiații la graniță

Publicat 21 iul. 2026, 23:49 Sursă Realitatea PLUS

Un proiect nuclear pe care România l-a contestat ani la rând revine în actualitate. Bulgaria propune Ucrainei construirea centralei de la Belene, aflată la doar câțiva kilometri de granița cu țara noastră și abandonată în urmă cu mai bine de un deceniu.

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