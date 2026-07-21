Cum se simte turistul de 65 de ani care a fost atacat de un bizon. Victima a fost aruncată la peste doi metri în aer

Un turist în vârstă de 65 de ani a fost atacat de un bizon în Parcul Național Yellowstone și a ajuns la spital cu femurul fracturat în patru locuri. Bărbatul povestește momentele dramatice prin care a trecut.
Un bizon de aproape o tonă a rănit grav un turist
Clipe de coșmar pentru un bărbat în vârstă de 65 de ani, care a fost atacat de un bizon în Parcul Național Yellowstone din Statele Unite. Animalul, cu o greutate de aproape o tonă, l-a urmărit printre copaci și l-a lovit cu putere, proiectându-l la aproximativ 2,5 metri în aer, sub privirile îngrozite ale nepotului său.
Victima a fost transportată de urgență la spital, unde medicii au descoperit că femurul îi era fracturat în patru locuri, în apropierea șoldului.
Victima povestește cum s-a produs atacul
Bărbatul a declarat că, înainte de incident, bizonul părea calm și nu dădea impresia că ar putea deveni agresiv.
„L-am observat și părea liniștit. Nu avea un comportament care să indice că va ataca. Dintr-o dată însă și-a ales o țintă, iar aceea am fost eu”, a povestit acesta din salonul de spital pentru The Sun.
Alături de el se afla și nepotul său, pe care l-a avertizat imediat să fugă într-un loc sigur atunci când și-a dat seama că animalul venea în direcția lor.
A fost aruncat în aer, iar impactul cu solul i-a provocat cele mai grave răni
Potrivit mărturiei sale, bizonul s-a deplasat cu o viteză surprinzătoare și a continuat să îl urmărească până l-a lovit.
„Se mișcă mult mai repede decât îți imaginezi. A venit direct spre mine și m-a aruncat pur și simplu în aer”, a relatat bărbatul.
Acesta spune că lovitura propriu-zisă nu i-a provocat cele mai serioase leziuni, ci căderea violentă pe pământ.
„Nu impactul cu bizonul a fost cel mai grav. Problema a fost aterizarea”, a explicat victima.
„Putea să mă calce în picioare”
După ce a căzut, bărbatul s-a temut că animalul va continua atacul și că nu va mai avea nicio șansă de supraviețuire.
„Chiar și după ce eram la pământ, putea să mă calce în picioare, să mă împungă cu coarnele sau să îmi provoace răni și mai grave”, a declarat acesta.
În ciuda fracturilor severe și a traumelor suferite, americanul spune că se consideră norocos că a scăpat cu viață.
Martorii spun că bizonul mai manifestase agresivitate
Persoanele aflate în apropiere au povestit că același bizon ar fi avut un comportament agresiv și față de alte grupuri de turiști înainte de atacul asupra bărbatului.
Reprezentanții Parcului Național Yellowstone au confirmat incidentul și au precizat că echipele medicale au intervenit rapid la fața locului, victima fiind transportată la un spital din apropiere pentru tratament de specialitate.
Autoritățile reamintesc vizitatorilor că bizonii sunt animale sălbatice imprevizibile și recomandă păstrarea unei distanțe de siguranță, chiar și atunci când acestea par calme.