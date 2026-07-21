Kazahstanul suspendă livrările de petrol prin Marea Neagră după atacurile asupra navelor. România riscă să fie afectată

Publicat 21 iul. 2026, 23:07 Sursă Bloomberg

Kazahstanul a decis să oprească temporar transportul de petrol prin terminalul Consorțiului Conductei Caspice (CPC) de la Novorossiisk, după o serie de atacuri asupra petrolierelor din Marea Neagră și Marea Azov. Decizia poate avea efecte și asupra României, care își acoperă cea mai mare parte a importurilor de țiței din această sursă.

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