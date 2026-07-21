Kazahstanul suspendă livrările de petrol prin Marea Neagră după atacurile asupra navelor. România riscă să fie afectată

Kazahstanul a decis să oprească temporar transportul de petrol prin terminalul Consorțiului Conductei Caspice (CPC) de la Novorossiisk, după o serie de atacuri asupra petrolierelor din Marea Neagră și Marea Azov. Decizia poate avea efecte și asupra României, care își acoperă cea mai mare parte a importurilor de țiței din această sursă.
Exporturile prin Novorossiisk, suspendate
Potrivit Bloomberg, autoritățile și companiile petroliere din Kazahstan au întrerupt pomparea petrolului către terminalul CPC de la Novorossiisk, de unde țițeiul este încărcat pe petroliere pentru export prin Marea Neagră.
Surse citate de publicație afirmă că operatorii sunt reticenți în a mai trimite nave în zonă după atacurile produse în ultimele zile. Dacă blocajul se va prelungi până la sfârșitul săptămânii, Kazahstanul ar putea fi nevoit să reducă producția de petrol.
Aproximativ 80% din exporturile petroliere ale țării sunt realizate prin sistemul CPC, care transportă țițeiul de la câmpurile petroliere din Kazahstan până la terminalul maritim de lângă Novorossiisk. În 2024, prin această infrastructură au fost transportate 63 de milioane de tone de petrol, dintre care 55 de milioane de tone au provenit din Kazahstan.
Statul din Asia Centrală este al 12-lea producător mondial de petrol, cu o producție zilnică de aproximativ 1,8-1,9 milioane de barili.
România depinde în mare măsură de petrolul kazah
Suspendarea livrărilor poate avea efecte și asupra României, unde petrolul kazah reprezintă principala sursă de import.
Consumul anual de țiței al României este de aproximativ 10 milioane de tone, însă producția internă acoperă doar 2,9 milioane de tone. Restul necesarului este asigurat din importuri, în principal din Kazahstan, Azerbaidjan și Irak.
Peste 80% din țițeiul importat în România provine din Kazahstan, acesta fiind materia primă utilizată în special de rafinăriile Petromidia și Petrobrazi.
Țițeiul destinat rafinăriei Petromidia este descărcat în portul Midia, operat de Rompetrol, iar restul ajunge prin portul Constanța. Deși tranzitează infrastructura de pe teritoriul Rusiei până la Novorossiisk, petrolul este certificat ca fiind de origine kazahă și nu intră sub incidența sancțiunilor impuse Moscovei.
Atacurile asupra petrolierelor au dus la suspendarea transporturilor
Decizia Kazahstanului vine după mai multe atacuri asupra petrolierelor care se îndreptau spre terminalul CPC.
Vineri, nava „Nordic Zenith” a fost lovită de două drone și a luat foc în apropierea terminalului. În zilele următoare au fost atacate și petrolierele „Asia”, „Nissos Ios” și „Nelsa”.
Ministerul kazah de Externe a condamnat incidentele și a transmis că acestea afectează grav interesele economice ale țării.
„Aceste acțiuni sunt acte deliberate care urmăresc destabilizarea comerțului internațional legitim și a piețelor energetice mondiale și subminează totodată siguranța lanțurilor globale de transport și logistică”, se arată în comunicatul ministerului.
Autoritățile de la Astana au anunțat că vor solicita despăgubiri și vor acționa în conformitate cu dreptul internațional.
Ucraina respinge acuzațiile
După apariția informațiilor privind atacurile, Ucraina a negat orice implicare.
„Nu există nicio dovadă că atacurile menționate au fost comise de partea ucraineană. Prin urmare, solicit să se evite acuzațiile pripite și nefondate, directe sau indirecte, la adresa Ucrainei”, a declarat ambasadorul Ucrainei în Kazahstan, Viktor Maiko.