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Extern· 2 min citire
Republica Moldova are un nou guvern. Cine este omul de afaceri care va conduce Executivul de peste Prut
Vasile Tofan. Foto: Profimedia
Publicat21 iul. 2026, 23:45
SursăAgerpres
Guvernul condus de Vasile Tofan a primit marţi seară votul de încredere al parlamentului de la Chişinău, cu ajutorul voturilor unei majorităţi de 53 de deputaţi din formaţiunea prezidenţială Partidul Acţiune şi Solidaritate (PAS), în timp ce opoziţia în ansamblu s-a abţinut de la vot, relatează presa de peste Prut.
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