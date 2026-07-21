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Republica Moldova are un nou guvern. Cine este omul de afaceri care va conduce Executivul de peste Prut

Vasile Tofan. Foto: Profimedia

Vasile Tofan. Foto: Profimedia

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat21 iul. 2026, 23:45
SursăAgerpres

Guvernul condus de Vasile Tofan a primit marţi seară votul de încredere al parlamentului de la Chişinău, cu ajutorul voturilor unei majorităţi de 53 de deputaţi din formaţiunea prezidenţială Partidul Acţiune şi Solidaritate (PAS), în timp ce opoziţia în ansamblu s-a abţinut de la vot, relatează presa de peste Prut.

Vasile Tofan, un om de afaceri în vârstă de 44 de ani, fusese desemnat premier de președinta pro-europeană Maia Sandu după demisia de pe 3 iulie a premierului Alexandru Munteanu, care a motivat că nu-și mai poate ''exercita mandatul în acord cu principiile și convingerile'' sale.

Noul premier a declarat că prioritățile executivului său vor fi axate pe accelerarea creșterii economice, eficiență și avansarea procesului de integrare europeană. ''Vom asculta, vom decide și vom implementa. Aleg să muncim pentru o economie europeană și un stat eficient'', a spus el de la tribuna legislativului, potrivit Moldpres.

Votul de încredere a fost acordat după o ședință de peste nouă ore, dintre care, pe parcursul unei ore, Vasile Tofan a prezentat programul de guvernare, după care a răspuns, timp de peste cinci ore, la întrebările deputaților.

El a menționat că prioritatea cu care va porni acest guvern este să readucă încrederea, energia și inițiativa în economie și a subliniat obiectivul său de a finaliza negocierile de aderare la UE și pregătirea semnării Tratatului de Aderare până la sfârșitul anului 2028.

''Este un calendar ambițios. Nu va fi realizat prin declarații, ci prin legi aplicate, instituții funcționale și proiecte executate la timp. În anul 2026 trebuie să deschidem toate cele șase clustere de negociere, iar rata anuală de implementare a angajamentelor trebuie să depășească 90%'', a accentuat Vasile Tofan.

Printre alte priorități enunțate de el se numără modernizarea a circa 300 de kilometri de drumuri în următorii ani, investiții de 6 miliarde de lei în educație și de 7 miliarde de lei în agricultură, integrarea a cel puțin 100.000 de persoane pe piața muncii, crearea a circa trei mii de locuri noi în creșe, modernizarea sistemului de sănătate.

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