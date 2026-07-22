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Extern· 2 min citire
Bilanțul cutremurelor din Venezuela a ajuns la 5.346 de morți. Peste 23.000 de oameni au rămas fără locuințe
Cutremur Venezuela
Bilanțul cutremurelor puternice care au lovit Venezuela pe 24 iunie a ajuns la 5.346 de morți. Potrivit celui mai recent raport al autorităților, numărul răniților se menține la 16.740, iar operațiunile de căutare continuă în zonele afectate.
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