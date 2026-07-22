SUA continuă ofensiva: a 11-a noapte consecutivă de atacuri asupra Iranului pentru protejarea Strâmtorii Ormuz

Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a anunțat marți că a efectuat a 11-a noapte consecutivă de lovituri aeriene vizând infrastructura militară a Iranului, pe fondul reizbucnirii tensiunilor și al amenințărilor la adresa navigației comerciale.
Potrivit unui comunicat oficial emis de CENTCOM, forțele americane au vizat „centre de operațiuni militare iraniene, capacități maritime, hangare de avioane, facilități de depozitare a dronelor și infrastructură logistică militară”. Scopul declarat al acestor operațiuni este degradarea continuă a capacității Teheranului de a amenința transportul maritim comercial în Strâmtoarea Ormuz.
Comandamentul american susține că, în ultimele trei luni, Iranul a lansat atacuri asupra a peste 30 de nave comerciale care tranzitau această cale navigabilă internațională de o importanță strategică majoră. „În ciuda agresiunii iraniene, Strâmtoarea Ormuz rămâne deschisă pentru tranzitul navelor comerciale”, a dat asigurări CENTCOM.
Pentru a menține fluxul economic global, forțele SUA au facilitat, de la începutul lunii mai, deplasarea în siguranță a aproximativ 900 de nave comerciale, asigurând astfel tranzitul a circa 450 de milioane de barili de țiței prin regiune.
Contextul escaladării: De la ofensiva comună la acordul fragil
Tensiunile din Orientul Mijlociu au atins un nivel critic în luna februarie, după ce Statele Unite și Israelul au lansat o ofensivă comună împotriva Iranului. În replică, regimul de la Teheran a ripostat puternic, lansând atacuri cu drone și rachete asupra națiunilor din Golf care găzduiesc active militare americane.
Situația părea să se stabilizeze luna trecută, când SUA și Iranul au semnat un memorandum de înțelegere mediat de Pakistan, document ce avea ca scop încheierea conflictului și stabilirea unui acord de pace durabil. Cu toate acestea, pactul s-a dovedit a fi fragil. Tensiunile au reizbucnit violent săptămâna trecută în zona Strâmtorii Ormuz, cele două tabere reluând schimburile de atacuri și periclitând din nou securitatea din regiune.