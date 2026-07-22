„Îmi amintesc doar explozia”. Mărturia bărbatului care a fost la un pas să fie aspirat din avion

Un pasager aflat într-un avion Ryanair a fost la un pas de moarte, după ce geamul de lângă locul său s-a spart în timpul zborului. Din cauza pierderii presiunii din cabină, bărbatul a fost tras parțial în afara aeronavei și a rămas cu capul și brațul drept în exterior.
Incidentul s-a produs pe 10 iulie, într-un avion care zbura de la Salonic către Memmingen, Germania. Aeronava se afla deasupra Macedoniei de Nord când s-a produs defecțiunea.
Pasagerul își amintește doar zgomotul exploziei
Ljubisa Karović, un antreprenor din Serbia, călătorea împreună cu soția sa după o vacanță petrecută în Grecia. El spune că își amintește foarte puțin din momentul în care geamul s-a spart.
„Explozia este ceea ce îmi amintesc. Este zgomotul dinaintea haosului, zgomotul care este mereu acolo când închid ochii să adorm”, spune antreprenorul sârb într-un interviu pentru The Guardian.
Bărbatul a fost internat timp de 11 zile. El are în continuare dureri la cap și la gât, iar medicii i-au spus că recuperarea va dura.
„Am avut noroc. Nu-mi amintesc prea multe, iar capul și gâtul încă mă dor, dar sunt încă în viață. Poate a fost centura de siguranță, faptul că eram încă prins cu centura. Dar poate că este soarta. Cred în Dumnezeu și îi mulțumesc în fiecare zi”, a mai spus Karović pentru sursa citată.
Bărbatul a fost tras în afara avionului de la piept în sus
Avocatul pasagerului spune că acesta și-a pierdut imediat cunoștința după ce cabina a rămas fără presiune. Centura de siguranță și intervenția celorlalți pasageri l-ar fi împiedicat să fie tras complet în afara avionului.
„Ljubisa a fost la un pas de moarte. Când cabina a pierdut presiunea, a fost aruncat pe fereastră de la piept în sus și și-a pierdut imediat cunoștința. Se afla în acel avion îndreptându-se spre Germania pentru a sărbători ziua de naștere a fratelui său. În schimb, la mare altitudine, s-a trezit cu capul și brațul drept în afara aeronavei, în timp ce aceasta se deplasa cu o viteză de peste 600 km/h. Imaginați-vă asta! A privit moartea și s-a întors”, a spus avocatul într-un interviu pentru The Guardian.
Pasagerii l-au tras înapoi în avion
Soția lui Karović se afla la trei rânduri distanță și a alergat imediat către el. Femeia susține că pasagerii au fost cei care l-au ținut pe bărbat în interiorul aeronavei și au încercat să acopere geamul spart.
„M-am repezit și eu acolo. Niciun membru al echipajului de cabină nu a ajutat. Au fost pasagerii. Un bărbat, cred că era albanez, a fost incredibil. A făcut tot ce a putut să-l tragă înăuntru și apoi a încercat să blocheze fereastra, mai întâi cu o geantă care a fost imediat aspirată afară și apoi cu o valiză, ceea ce a funcționat. Îi suntem veșnic recunoscători”, a povestit ea pentru The Guardian.
Avionul a aterizat de urgență în Grecia
După spargerea geamului, măștile de oxigen au coborât automat, iar în cabină s-a instalat panica. Piloții au întors aeronava și au aterizat de urgență în Grecia, la câteva minute după incident.
Avionul a fost apoi dus într-o zonă specială pentru verificări tehnice. Nu au fost oferite deocamdată detalii despre cauza exactă a spargerii geamului.
Recuperarea pasagerului va dura
Karović trebuie să poarte un guler cervical timp de cel puțin șase săptămâni. După această perioadă, medicii vor decide dacă este nevoie de o operație.
„Sunt imagini care îmi revin în minte, zgomotul exploziei, haosul, dar vreau să mă refac. Și, da, ar trebui să existe și o despăgubire. Nu doar e-mailuri care s-au concentrat pe reprogramarea zborului”, a mai spus bărbatul.