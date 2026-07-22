„Îmi amintesc doar explozia”. Mărturia bărbatului care a fost la un pas să fie aspirat din avion

Scris de Realitatea.NET Publicat: 22 iul. 2026, 11:17

Un pasager aflat într-un avion Ryanair a fost la un pas de moarte, după ce geamul de lângă locul său s-a spart în timpul zborului. Din cauza pierderii presiunii din cabină, bărbatul a fost tras parțial în afara aeronavei și a rămas cu capul și brațul drept în exterior.

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