Bulgaria decide miercuri staționarea avioanelor SUA la baza Bezmer. Reacția autorităților după avertismente

Scris de Realitatea.NET Publicat: 22 iul. 2026, 12:27

Parlamentul de la Sofia este așteptat să ia miercuri o decizie finală privind solicitarea Statelor Unite de a staționa temporar opt aeronave militare americane la baza aeriană Bezmer. Măsura vine în contextul eforturilor de a sprijini operațiunile americane din Orientul Mijlociu și a generat tensiuni diplomatice cu Iranul.

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