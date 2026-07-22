Bulgaria decide miercuri staționarea avioanelor SUA la baza Bezmer. Reacția autorităților după avertismente

Parlamentul de la Sofia este așteptat să ia miercuri o decizie finală privind solicitarea Statelor Unite de a staționa temporar opt aeronave militare americane la baza aeriană Bezmer. Măsura vine în contextul eforturilor de a sprijini operațiunile americane din Orientul Mijlociu și a generat tensiuni diplomatice cu Iranul.
Detaliile misiunii militare americane
Cererea oficială formulată de SUA vizează desfășurarea a până la opt avioane-cisternă de tip KC-135, destinate realimentării în aer, alături de echipajele aferente și un contingent de aproximativ 250 de militari americani.
Comisia parlamentară pentru apărare a dat deja un aviz favorabil propunerii Guvernului în cursul zilei de marți. Conform autorităților, aeronavele ar urma să fie staționate pe teritoriul Bulgariei în perioada 24 iulie - 1 octombrie. Această prezență militară se bazează pe acordul de cooperare în domeniul apărării semnat între Bulgaria și Statele Unite în anul 2006, conform vesti.bg.
Poziția autorităților de la Sofia
Premierul Bulgariei, Rumen Radev, a dat asigurări că prezența acestor aeronave nu atrage după sine implicarea țării în acțiuni militare directe. Acesta a subliniat că misiunea este una strict logistică, integrată în angajamentele de cooperare dintre SUA și NATO.
„Este categoric exclus ca operațiuni de luptă în Orientul Mijlociu să fie desfășurate de pe teritoriul Bulgariei”, a declarat premierul, adăugând că avioanele vor efectua operațiuni de realimentare exclusiv în afara spațiului aerian național. Evaluările recente ale serviciilor de securitate bulgare au confirmat că, în acest moment, nu există nicio amenințare militară directă la adresa țării.
Avertismentul Iranului și istoricul cooperării
Planul de staționare a aeronavelor a provocat o reacție dură din partea Teheranului, Ambasada Iranului transmițând o notă oficială prin care avertizează Bulgaria să nu devină complice prin facilitarea operațiunilor americane.
În răspuns, Ministerul bulgar de Externe a precizat ferm că Sofia nu desfășoară acțiuni ostile împotriva Iranului, ci se conformează obligațiilor strategice asumate față de Statele Unite. Parteneriatul militar nu reprezintă o premieră absolută pentru acest an, deoarece avioane similare ale Forțelor Aeriene ale SUA au mai fost găzduite temporar pe Aeroportul Sofia, între lunile februarie și iunie.