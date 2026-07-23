Mohammad Murad intervine în controversa momentului: Eugen Tomac l-a invitat la Vila Lac pentru a susține Guvernul Veștea

Scris de Realitatea.NET Publicat: 23 iul. 2026, 15:35

Deputatul AUR Mohammad Murad a făcut dezvăluiri despre rolul consilierului prezidențial Eugen Tomac în negocierile purtate pentru învestirea Guvernului Veștea. Declarațiile alimentează controversele privind presiunile persoanelor din jurul lui Nicușor Dan pentru a fi învestit în funcția de premier Adrian Veștea.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre mohammad murad