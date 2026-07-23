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Politica· 1 min citire

Mohammad Murad intervine în controversa momentului: Eugen Tomac l-a invitat la Vila Lac pentru a susține Guvernul Veștea

Mohammad Murad

Mohammad Murad

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 23 iul. 2026, 15:35

Deputatul AUR Mohammad Murad a făcut dezvăluiri despre rolul consilierului prezidențial Eugen Tomac în negocierile purtate pentru învestirea Guvernului Veștea. Declarațiile alimentează controversele privind presiunile persoanelor din jurul lui Nicușor Dan pentru a fi învestit în funcția de premier Adrian Veștea.

Murad a explicat care a fost cronologia evenimentelor din zilele dinaintea votului de învestire din Parlament, din 23 iunie. Declarațiile deputatului AUR vin la o zi după ce liderul formațiunii, George Simion, a susținut că Adrian Veștea și Eugen Tomac au încercat să rupă partidul pentru a-și asigura suficiente voturi în Parlament.

Deputatul AUR a confirmat că a fost invitat, printr-un mesaj, la o întâlnire la care au participat Eugen Tomac și Adrian Veștea. El spune că a acceptat invitația cu intenția de a pune pe masă un proiect pentru țară, nu de a negocia o eventuală funcție sau vreun avantaj politic.

„Am fost întrebat dacă sunt interesat de ceva anume și am spus că nu sunt interesat de absolut nimic. Eu am fost invitat la o discuție constructivă”, a declarat Mohammad Murad. 

Deputatul AUR a precizat că nu a participat la alte negocieri.

 

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