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Politica· 1 min citire
Mohammad Murad intervine în controversa momentului: Eugen Tomac l-a invitat la Vila Lac pentru a susține Guvernul Veștea
Mohammad Murad
Deputatul AUR Mohammad Murad a făcut dezvăluiri despre rolul consilierului prezidențial Eugen Tomac în negocierile purtate pentru învestirea Guvernului Veștea. Declarațiile alimentează controversele privind presiunile persoanelor din jurul lui Nicușor Dan pentru a fi învestit în funcția de premier Adrian Veștea.
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