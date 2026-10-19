Atacul de la școala din Bistrița: ultimul gest făcut de adolescentul de 13 ani înainte de incident. Ce au descoperit anchetatorii

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 19 oct. 2026, 18:49

Noi informații apar în cazul atacului petrecut la o unitate de învățământ din Bistrița, unde un adolescent de 13 ani a înjunghiat o profesoară de matematică și un elev de clasa a VI-a. Înainte de incident, băiatul ar fi publicat pe rețelele de socializare imagini care au atras atenția anchetatorilor, iar unele dintre gesturile sale au fost comparate cu cele apărute în alte cazuri de violență din străinătate.

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