Atacul de la școala din Bistrița: ultimul gest făcut de adolescentul de 13 ani înainte de incident. Ce au descoperit anchetatorii

Noi informații apar în cazul atacului petrecut la o unitate de învățământ din Bistrița, unde un adolescent de 13 ani a înjunghiat o profesoară de matematică și un elev de clasa a VI-a. Înainte de incident, băiatul ar fi publicat pe rețelele de socializare imagini care au atras atenția anchetatorilor, iar unele dintre gesturile sale au fost comparate cu cele apărute în alte cazuri de violență din străinătate.
Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, minorul ar fi pregătit atacul timp de mai multe luni, existând suspiciuni că s-ar fi interesat de alte incidente similare. Anchetatorii încearcă să stabilească dacă activitatea sa online, mesajele publicate și eventualele influențe din mediul virtual au avut un rol în pregătirea faptei.
Gestul făcut de adolescent în fotografiile publicate online
Unul dintre detaliile care au atras atenția în acest caz este o fotografie distribuită pe rețelele de socializare, în care adolescentul apare făcând semnul „OK” cu mâna. Gestul a fost comparat cu unul surprins în imaginile asociate unui atac armat produs în Statele Unite, în decembrie 2024.
Este vorba despre incidentul de la Abundant Life Christian School din Madison, Wisconsin, unde o adolescentă de 15 ani, Natalie Lynn „Samantha” Rupnow, a deschis focul asupra persoanelor aflate în incinta școlii. Atacul s-a soldat cu două victime decedate, în afara autoarei, și mai multe persoane rănite. Ulterior, adolescenta a murit în urma unei răni prin împușcare autoprovocate.
Asemănarea dintre gesturile apărute în cele două cazuri a generat întrebări cu privire la posibilele influențe ale conținutului distribuit online. Totuși, simpla prezență a unui gest similar într-o fotografie nu demonstrează, de una singură, că adolescentul din Bistrița a transmis un mesaj extremist sau că a intenționat să reproducă atacul din Statele Unite.
Semnificația imaginilor și eventualele legături cu alte incidente urmează să fie stabilite pe baza probelor și a concluziilor anchetei.
O altă fotografie, în care minorul apare cu un briceag
În mediul online a circulat și o altă fotografie realizată înaintea atacului, în care băiatul apare cu fața acoperită, purtând o cască și ținând în mână un briceag. Imaginea, surprinsă în oglindă, a alimentat discuțiile despre comportamentul adolescentului și despre eventualele semnale care ar fi putut indica o posibilă intenție violentă.
Rămâne de stabilit dacă aceste fotografii au fost realizate ca parte a unei pregătiri deliberate pentru atac sau dacă au avut o altă semnificație. În astfel de cazuri, mesajele publicate pe internet trebuie analizate în context, fără a trage concluzii definitive înainte de finalizarea verificărilor.
Ce au transmis autoritățile despre atacul din Bistrița
După incident, adolescentul a fost preluat de polițiști și dus la audieri. Potrivit declarațiilor făcute de reprezentanții autorităților, ancheta a vizat inclusiv mesajele publicate de minor pe rețelele de socializare, în contextul unor suspiciuni privind posibile tendințe de radicalizare.
Șeful Inspectoratului Școlar Județean Bistrița-Năsăud, Vasile Șteopoaie, a declarat, potrivit Agerpres, că elevul ar fi mers să caute un coleg de clasa a VI-a, despre care ar fi spus că aparține unei alte religii.
„Victimele sunt în afara oricărui pericol, ancheta a fost preluată de DIICOT, se pare că minorul are ceva tendinţe de radicalizare”, a precizat acesta, conform sursei citate.
Investigația urmează să clarifice circumstanțele în care a fost pregătit atacul, motivația adolescentului și dacă au existat persoane sau materiale online care i-ar fi influențat comportamentul.
Profesoara ar fi intervenit pentru a-și proteja elevul
Cele două persoane rănite în timpul atacului sunt o profesoară de matematică și un elev de clasa a VI-a. Potrivit informațiilor prezentate până acum, băiatul ar fi fost principala țintă a adolescentului de 13 ani.
Profesoara ar fi intervenit pentru a-l proteja pe elev, fiind rănită în timpul incidentului. Atât cadrul didactic, cât și copilul au primit îngrijiri medicale.