Bunicul elevului care și-a înjunghiat profesoara rupe tăcerea. Ce spune că l-ar fi împins pe băiat la acest gest

Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 19 oct. 2026, 17:52

Bunicul băiatului de 13 ani care și-a înjunghiat profesoara de matematică la Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” din Bistrița susține că nepotul său ar fi fost marginalizat și agresat de colegi încă din clasele primare. Potrivit bărbatului, copilul era liniștit, avea rezultate bune la învățătură și evita conflictele, însă ar fi fost ținta unor episoade repetate de bullying.

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