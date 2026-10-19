Bunicul elevului care și-a înjunghiat profesoara rupe tăcerea. Ce spune că l-ar fi împins pe băiat la acest gest
Elevul din Bistrița
Bunicul băiatului de 13 ani care și-a înjunghiat profesoara de matematică la Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” din Bistrița susține că nepotul său ar fi fost marginalizat și agresat de colegi încă din clasele primare. Potrivit bărbatului, copilul era liniștit, avea rezultate bune la învățătură și evita conflictele, însă ar fi fost ținta unor episoade repetate de bullying.
Bunicul a povestit că în clasă s-ar fi format grupuri de elevi cu un comportament agresiv, iar nepotul său nu ar fi vrut să se alăture acestora.
Familia ar fi reclamat problemele încă din clasa a IV-a
Bunicul afirmă că părinții copilului au discutat cu învățătoarea încă din clasa a IV-a despre situațiile prin care ar fi trecut băiatul. El susține că există inclusiv o înregistrare telefonică a unei discuții pe această temă și că problemele ar fi fost aduse în atenția profesorilor și a conducerii școlii.
Acesta a insistat că, în dimineața incidentului, nepotul său s-a comportat normal și nu i-a dat de înțeles că ar urma să se întâmple ceva grav.
Ce spune bunicul despre casca și echipamentul băiatului
Întrebat despre casca purtată de elev, bunicul a explicat că acesta mergea cu bicicleta și avusese și motociclete de mici dimensiuni. Bărbatul a precizat că nepotul obișnuia să folosească echipament de protecție, fără să știe însă exact de ce purta toate aceste obiecte.
Bunicul a fost întrebat și despre activitatea nepotului pe internet, în contextul informațiilor apărute după atac. Acesta a declarat că nu știe dacă băiatul avea cont de TikTok și că familia nu ar fi identificat preocupări suspecte pe dispozitivele sale.
Bunicul consideră că școala nu mai poate interveni eficient în cazurile de bullying
Bărbatul consideră că o parte din responsabilitatea pentru situațiile de acest fel aparține sistemului de învățământ și felului în care sunt gestionate conflictele dintre elevi. El susține că părinții ajung uneori să nu mai știe cum să reacționeze atunci când copiii lor sunt implicați în asemenea situații.
Bărbatul a revenit asupra ideii că nepotul său ar fi fost victima unor agresiuni repetate și a susținut că lipsa unor măsuri eficiente poate face ca un copil să încerce să găsească singur o modalitate de a se apăra. El a prezentat această posibilitate ca pe o explicație, fără să poată preciza ce l-a determinat pe băiat să recurgă la atac.
Profesoara a fost operată, iar elevul rănit a fost externat
Profesoara de matematică, în vârstă de 28 de ani, a fost operată la Spitalul Clinic Județean de Urgență, după ce a suferit mai multe plăgi prin înjunghiere. Femeia a fost rănită la frunte, la pleoapa inferioară și în zona toracelui. Potrivit reprezentantei unității medicale, starea sa era stabilă din punct de vedere hemodinamic și respirator, însă urma să rămână internată pentru tratament și monitorizare.
„Pacienta de 28 de ani, victimă a agresiunii de la o unitate de învățământ din municipiul Bistrița, a suferit plăgi prin înjunghiere la frunte, la pleoapa inferioară și la nivel toracic și se află în sala de operație, pe specialitățile Chirurgie plastică și reparatorie, respectiv Chirurgie toracică. Este stabilă hemodinamic și respirator și va rămâne internată pentru tratament și monitorizare la Secția Chirurgie generală”, a transmis Camelia Strugari, purtătorul de cuvânt al Spitalului Clinic Județean de Urgență.
Și un elev de 12 ani a fost rănit în timpul incidentului, suferind plăgi prin înjunghiere la nivelul scalpului, urechii, umărului și toracelui. Acesta a primit îngrijiri și a fost supus investigațiilor medicale la UPU Pediatrie, fiind ulterior externat cu recomandări medicale.
Băiatul de 13 ani care i-a atacat pe cei doi a fost însoțit de polițiști la investigațiile medicale, după care a fost transferat la Clinica de Psihiatrie Infantilă din Cluj-Napoca.
Directoarea școlii spune că elevul nu manifestase anterior un comportament agresiv
Directoarea Școlii Gimnaziale „Ștefan cel Mare” din Bistrița, profesoara Claudia Feldrihan, a declarat că băiatul venise prin transfer din Spania, în clasa pregătitoare, în anul școlar 2019-2020. Potrivit acesteia, până la incident, școala nu identificase manifestări care să indice că elevul ar putea recurge la un asemenea gest.
„Nu am mai avut, până în acest moment, nicio manifestare care să ne facă să credem că ar putea face ceea ce a făcut astăzi. Echipa managerială regretă profund incidentul de astăzi. Credem că, în acest context, este un semnal de alarmă pentru toate școlile din sistemul de învățământ românesc. Noi nu avem voie să-i percheziționăm la poartă. Din acest moment, vom solicita primăriei să ne pună la dispoziție niște dispozitive prin care să putem detecta metalul, pentru că, dacă am fi putut face acest lucru, cu siguranță am fi putut preveni incidentul. Și să știți că ceea ce ni s-a întâmplat nouă se putea întâmpla oricui.
Din păcate, nu știu de ce, am ajuns noi în situația aceasta. Am avut tot timpul activități de prevenire și le vom intensifica în continuare. Unu la mână, doi la mână, pază tot timpul. Ați văzut că am schimbat și procedura de acces. Eu cred că am făcut tot ceea ce ține de noi”, a spus directoarea.
Feldrihan a explicat și cum a reacționat conducerea școlii după ce a aflat despre atac. Ea a precizat că a sunat la numărul de urgență 112, a împărțit sarcinile între persoanele prezente și a intervenit alături de asistenta medicală pentru a le acorda ajutor victimelor.
„Am anunțat toate autoritățile competente. Eu am sunat la 112 și am delegat sarcini. Vă spun sincer că, pe moment, ca orice om, nici nu am știut cum să reacționez. Am văzut-o pe colega mea, am intervenit alături de doamna asistentă și la 112 am dat toate datele. În acest moment, doamna profesoară și copilul care a fost lovit se află în îngrijiri medicale, iar viața nu le este pusă în pericol”.
Conducerea școlii atrage atenția asupra influenței mediului online
Directoarea a afirmat că elevul fusese considerat un copil cuminte și că nu avusese un comportament care să prevestească atacul. După incident, conducerea școlii a analizat și informațiile apărute pe TikTok și în alte medii online, iar Feldrihan a susținut că este nevoie de mai multă educație media pentru copii.
„A fost un copil foarte cuminte. Am vorbit cu mama copilului și vă dați seama, și ca mamă, în ce situație se află. Nu a manifestat niciodată o atitudine care să ne facă să credem că va face acest gest necugetat. Am văzut și noi tot ce a apărut pe TikTok, în mediul online, pentru că noi nu ne uităm și nu urmărim TikTok. După ce am luat act astăzi de incident și am pus cap la cap toate aceste lucruri, ne-am dat seama că mediul online reprezintă un pericol extraordinar, ca manipulare a unor copii care, din punct de vedere socio-cognitiv, nu sunt foarte bine dezvoltați. Probabil ar trebui ceva legat de educația media în școală. Nu știu dacă putem singuri, dar cred că trebuie să facem ceva, pentru că oricare dintre noi putea fi în locul colegei, iar în locul copilului putea fi oricare dintre copii. Numai sprijiniți de părinți și de autorități putem”.
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