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Bunicul elevului care și-a înjunghiat profesoara rupe tăcerea. Ce spune că l-ar fi împins pe băiat la acest gest

Elevul din Bistrița

Elevul din Bistrița

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Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 19 oct. 2026, 17:52

Bunicul băiatului de 13 ani care și-a înjunghiat profesoara de matematică la Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” din Bistrița susține că nepotul său ar fi fost marginalizat și agresat de colegi încă din clasele primare. Potrivit bărbatului, copilul era liniștit, avea rezultate bune la învățătură și evita conflictele, însă ar fi fost ținta unor episoade repetate de bullying.

Bunicul a povestit că în clasă s-ar fi format grupuri de elevi cu un comportament agresiv, iar nepotul său nu ar fi vrut să se alăture acestora.

Dacă vă uitați la notele lui din acest an, veți vedea că a fost premiant și că a obținut rezultate bune în fiecare an, începând din clasele a III-a și a IV-a. S-a întâmplat ca, începând din acei ani, să se formeze anumite grupuri de copii în care exista bullying. Copilul acesta, fiind mai liniștit, la locul lui și preocupat de învățătură, nu a vrut să intre în anumite grupuri în care copiii aveau un comportament mai agresiv. El este liniștit, nu este agresiv, fiind un copil foarte, foarte calm. Locuiește cu mine și nu l-am auzit niciodată țipând, provocând probleme sau comportându-se necorespunzător. Dacă se întâmplă să te atingă din greșeală, își cere imediat scuze. Nu a avut niciodată astfel de probleme. Din cauza acestor grupuri formate în clasă, copilul a fost marginalizat. El nu făcea nimic, însă ceilalți îi puneau piedici, îl trânteau sau îl agresau. A fost victima bullyingului.

— a declarat bunicul elevului

Familia ar fi reclamat problemele încă din clasa a IV-a

Bunicul afirmă că părinții copilului au discutat cu învățătoarea încă din clasa a IV-a despre situațiile prin care ar fi trecut băiatul. El susține că există inclusiv o înregistrare telefonică a unei discuții pe această temă și că problemele ar fi fost aduse în atenția profesorilor și a conducerii școlii.

Părinții au discutat cu învățătoarea încă din clasa a IV-a. Există și o înregistrare pe telefon a unei discuții, iar problema a fost adusă în atenția profesorilor și a conducerii școlii. Cu toate acestea, în ziua de astăzi, profesorii par să aibă posibilități limitate de a lua măsuri împotriva copiilor care se comportă astfel. Copiii ajung acasă și spun alte povești, iar poliția, în mod firesc, nu poate interveni pentru fiecare incident minor. Nu pot să-mi dau seama ce l-a determinat să ajungă în această situație. În dimineața asta i-am dus la școală atât pe el, cât și pe noră la serviciu. Eu am avut apoi alte probleme de rezolvat în oraș, iar când m-am întors am aflat ce se întâmplase

— a declarat bunicul elevului

Acesta a insistat că, în dimineața incidentului, nepotul său s-a comportat normal și nu i-a dat de înțeles că ar urma să se întâmple ceva grav.

Ce spune bunicul despre casca și echipamentul băiatului

Întrebat despre casca purtată de elev, bunicul a explicat că acesta mergea cu bicicleta și avusese și motociclete de mici dimensiuni. Bărbatul a precizat că nepotul obișnuia să folosească echipament de protecție, fără să știe însă exact de ce purta toate aceste obiecte.

Se echipa cu genunchiere, cotiere, cască și cagulă, pe care și-o punea pe față. Probabil că făcea asta din dorința de a se proteja sau pentru că așa se îmbracă tinerii în ziua de astăzi. Nu știu exact motivul. Nu am văzut să le ducă la școală. Eu l-am dus în dimineața respectivă, iar el avea același ghiozdan cu care mergea în fiecare zi la școală

— a declarat bărbatul

Bunicul a fost întrebat și despre activitatea nepotului pe internet, în contextul informațiilor apărute după atac. Acesta a declarat că nu știe dacă băiatul avea cont de TikTok și că familia nu ar fi identificat preocupări suspecte pe dispozitivele sale.

Nu știu dacă are TikTok. Probabil că se mai uita pe internet, ca toată lumea. Avea telefon și calculator, însă nu știu să fi avut preocupări legate de agresivitate sau de lucruri de acest fel. Părinții au verificat calculatorul și nu au găsit nimic care să indice astfel de preocupări. Nu au descoperit nimic suspect.

— a declarat bunicul elevului

Bunicul consideră că școala nu mai poate interveni eficient în cazurile de bullying

Bărbatul consideră că o parte din responsabilitatea pentru situațiile de acest fel aparține sistemului de învățământ și felului în care sunt gestionate conflictele dintre elevi. El susține că părinții ajung uneori să nu mai știe cum să reacționeze atunci când copiii lor sunt implicați în asemenea situații.

Consider că o parte din responsabilitate aparține sistemului de învățământ și modului în care sunt gestionate problemele din școli. Uneori, nici părinții nu mai știu cum să procedeze. Au existat situații în care tatăl a încercat să discute cu copiii implicați, dar aceștia au spus că nu poate să-i bată, pentru că ar putea ajunge la poliție. Totuși, nu i-a bătut și nu i-a agresat.

Au fost doar discuții și replici, așa cum se întâmplă uneori între copii. Unii copii spun lucruri de genul: Nu poți să-mi faci nimic, pentru că ești la poliție și nu poți să dai în mine. Acestea sunt probleme care se întâmplă în societatea noastră, nu doar în școli, ci și în viața de zi cu zi

— a declarat bunicul elevului

Bărbatul a revenit asupra ideii că nepotul său ar fi fost victima unor agresiuni repetate și a susținut că lipsa unor măsuri eficiente poate face ca un copil să încerce să găsească singur o modalitate de a se apăra. El a prezentat această posibilitate ca pe o explicație, fără să poată preciza ce l-a determinat pe băiat să recurgă la atac.

În ceea ce privește școala, am impresia că profesorii nu mai pot lua măsuri eficiente în astfel de situații. Dacă un copil este în mod repetat lovit, trântit sau umilit, poate ajunge să caute singur o soluție pentru a se apăra. Poate că a încercat să găsească o modalitate de a se apăra și el. Nu este un copil agresiv.

Tocmai pentru că era mai liniștit și se retrăgea din conflicte, a ajuns, din câte am înțeles, să fie victima bullyingului. Se ținea mai mult deoparte și avea doar doi-trei prieteni sau colegi cu care se înțelegea mai bine. Nu îmi pot da seama de ce ceilalți ar fi avut ceva împotriva lui

— a declarat bunicul elevului

Profesoara a fost operată, iar elevul rănit a fost externat

Profesoara de matematică, în vârstă de 28 de ani, a fost operată la Spitalul Clinic Județean de Urgență, după ce a suferit mai multe plăgi prin înjunghiere. Femeia a fost rănită la frunte, la pleoapa inferioară și în zona toracelui. Potrivit reprezentantei unității medicale, starea sa era stabilă din punct de vedere hemodinamic și respirator, însă urma să rămână internată pentru tratament și monitorizare.

„Pacienta de 28 de ani, victimă a agresiunii de la o unitate de învățământ din municipiul Bistrița, a suferit plăgi prin înjunghiere la frunte, la pleoapa inferioară și la nivel toracic și se află în sala de operație, pe specialitățile Chirurgie plastică și reparatorie, respectiv Chirurgie toracică. Este stabilă hemodinamic și respirator și va rămâne internată pentru tratament și monitorizare la Secția Chirurgie generală”, a transmis Camelia Strugari, purtătorul de cuvânt al Spitalului Clinic Județean de Urgență.

Și un elev de 12 ani a fost rănit în timpul incidentului, suferind plăgi prin înjunghiere la nivelul scalpului, urechii, umărului și toracelui. Acesta a primit îngrijiri și a fost supus investigațiilor medicale la UPU Pediatrie, fiind ulterior externat cu recomandări medicale.

Băiatul de 13 ani care i-a atacat pe cei doi a fost însoțit de polițiști la investigațiile medicale, după care a fost transferat la Clinica de Psihiatrie Infantilă din Cluj-Napoca.

Directoarea școlii spune că elevul nu manifestase anterior un comportament agresiv

Directoarea Școlii Gimnaziale „Ștefan cel Mare” din Bistrița, profesoara Claudia Feldrihan, a declarat că băiatul venise prin transfer din Spania, în clasa pregătitoare, în anul școlar 2019-2020. Potrivit acesteia, până la incident, școala nu identificase manifestări care să indice că elevul ar putea recurge la un asemenea gest.

„Nu am mai avut, până în acest moment, nicio manifestare care să ne facă să credem că ar putea face ceea ce a făcut astăzi. Echipa managerială regretă profund incidentul de astăzi. Credem că, în acest context, este un semnal de alarmă pentru toate școlile din sistemul de învățământ românesc. Noi nu avem voie să-i percheziționăm la poartă. Din acest moment, vom solicita primăriei să ne pună la dispoziție niște dispozitive prin care să putem detecta metalul, pentru că, dacă am fi putut face acest lucru, cu siguranță am fi putut preveni incidentul. Și să știți că ceea ce ni s-a întâmplat nouă se putea întâmpla oricui.

Din păcate, nu știu de ce, am ajuns noi în situația aceasta. Am avut tot timpul activități de prevenire și le vom intensifica în continuare. Unu la mână, doi la mână, pază tot timpul. Ați văzut că am schimbat și procedura de acces. Eu cred că am făcut tot ceea ce ține de noi”, a spus directoarea.

Feldrihan a explicat și cum a reacționat conducerea școlii după ce a aflat despre atac. Ea a precizat că a sunat la numărul de urgență 112, a împărțit sarcinile între persoanele prezente și a intervenit alături de asistenta medicală pentru a le acorda ajutor victimelor.

„Am anunțat toate autoritățile competente. Eu am sunat la 112 și am delegat sarcini. Vă spun sincer că, pe moment, ca orice om, nici nu am știut cum să reacționez. Am văzut-o pe colega mea, am intervenit alături de doamna asistentă și la 112 am dat toate datele. În acest moment, doamna profesoară și copilul care a fost lovit se află în îngrijiri medicale, iar viața nu le este pusă în pericol”.

Conducerea școlii atrage atenția asupra influenței mediului online

Directoarea a afirmat că elevul fusese considerat un copil cuminte și că nu avusese un comportament care să prevestească atacul. După incident, conducerea școlii a analizat și informațiile apărute pe TikTok și în alte medii online, iar Feldrihan a susținut că este nevoie de mai multă educație media pentru copii.

„A fost un copil foarte cuminte. Am vorbit cu mama copilului și vă dați seama, și ca mamă, în ce situație se află. Nu a manifestat niciodată o atitudine care să ne facă să credem că va face acest gest necugetat. Am văzut și noi tot ce a apărut pe TikTok, în mediul online, pentru că noi nu ne uităm și nu urmărim TikTok. După ce am luat act astăzi de incident și am pus cap la cap toate aceste lucruri, ne-am dat seama că mediul online reprezintă un pericol extraordinar, ca manipulare a unor copii care, din punct de vedere socio-cognitiv, nu sunt foarte bine dezvoltați. Probabil ar trebui ceva legat de educația media în școală. Nu știu dacă putem singuri, dar cred că trebuie să facem ceva, pentru că oricare dintre noi putea fi în locul colegei, iar în locul copilului putea fi oricare dintre copii. Numai sprijiniți de părinți și de autorități putem”.

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