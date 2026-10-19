Realitatea.NET
Social· 2 min citire

Psiholog, avertisment după atacul din școala din Bistrița: „Dacă tratăm aceste situații ca fiind cazuri izolate, facem o mare greșeală"

Tânăr înarmat (foto ilustrativ)

Tânăr înarmat (foto ilustrativ)

Urmărește-ne și pe Google NewsAlege Realitatea.NET ca sursă preferată
Emanuel Focșan
Scris de Emanuel Focșan Publicat: 19 oct. 2026, 18:34

Atacul șocant de la o școală din Bistrița, unde un elev de 13 ani și-a înjunghiat o profesoară și un coleg, readuce în prim-plan o întrebare incomodă: putea fi prevenită tragedia? Psihologul Mihai Copăceanu, doctor in medicină și specialist în dependențe, avertizează că astfel de acte violente nu apar, de regulă, din senin și că "semnalele de alarmă" sunt adesea observate de colegi, profesori sau apropiați. "Dacă tratăm aceste situații ca fiind cazuri izolate, facem o mare greșeală", a avertizat specialistul, ]ntr-o postare pe facebook.

Mihai Copăceanu: „În cazul de față, nu a fost vorba despre un act spontan”

Într-o reacție publicată pe pagina sa de Facebook, după incidentul petrecut luni dimineață la Bistrița, psihologul Mihai Copăceanu susține că este o eroare ca asemenea episoade să fie privite ca simple cazuri izolate.

Vorbim despre cazuri care se întâmplă în diverse orașe din România și despre un risc foarte mare ca numărul lor să crească. (...) De aceea, răspunsul Ministerului Educației și al autorităților trebuie să fie pe măsură, iar aceste situații trebuie tratate ca fenomene deosebit de grave. Măsuri de impact, protecție, siguranță, zero toleranță, nu comunicate pe Facebook.

— a declarat Mihai Copăceanu, psiholog, expert în dependențe.

Specialistul a evidențiat și o situație pe care el o consideră „neacceptabilă”: aceea că profesorii să nu aibă voie să percheziționeze copiii, în anumite circumstanțe, iar astfel să se ajungă la agresiuni grave și, din păcate, chiar la tentative de omor.

Rețelele sociale au venit cu părți bune, dar au adus și influențe deosebit de grave.

În scurta sa analiză, psihologul a vorbit și despre faptul că cel mai periculos fenomen care se manifestă, la nivel mondial, asupra copiilor și adolescenților aflați în cele mai dificile etape ale maturizării este expunerea la cele mai nocive exemple și „modele” prin intermediul rețelelor de socializare.

Aceste influențe nu apar de pe o zi pe alta. În cazul de față, nu a fost vorba despre un act spontan. Poate fi deosebit de dificil să controlezi sute de mii de copii și zeci de mii de pagini de internet. Dar există un lucru pe care îl putem face. Aici mă adresez, în primul rând, tinerilor, colegilor: să reacționeze și să anunțe adulții dacă au un coleg care amenință sau care are un cont pe rețelele sociale pe care face amenințări, inclusiv la adresa profesorilor.

— a declarat specialistul.

Psiholog: Nu mai putem trata amenințările ca pe niște glume proaste sau exagerări

Mihai Copăceanu a atras atenția și asupra unui mod de raportare învechit la astfel de fenomene, întâlnit mai ales în rândul generațiilor mai vechi. Potrivit acestuia, mulți adulți nu conștientizează presiunea uriașă pe care rețelele de socializare o exercită asupra copiilor și adolescenților. Această expunere constantă poate amplifica semnificativ riscul ca o manifestare teribilistă să fie pusă în practică.

Este (și - N.R0 responsabilitatea fiecărui director , profesor, a fiecărui diriginte, a consilierilor școlari, a părinților și, mai ales, a colegilor să fie atenți la ceea ce se întâmplă în jurul lor. Trebuie să analizăm dacă în clase, în familii sau printre cunoștințele noastre există adolescenți care amenință cu moartea sau urmăresc conținut online cu mesaje criminale.

Insist încă o dată: colegii acestor copii, prietenii lor, cei care le văd conturile online și observă astfel de mesaje sunt cei pe care trebuie să-i încurajăm și să-i responsabilizăm să tragă un semnal de alarmă. Ei sunt cei care văd primii. Ei sunt cei care trebuie să anunțe adulții și autoritățile.

— a argumentat Mihai Copăceanu, psiholog, expert în dependențe., într-o postare pe Facebook

Atacul de la Bistrița vine la scurt timp după alte incidente de violență petrecute în școli și reaprinde dezbaterea privind siguranța în unitățile de învățământ. Mesajul psihologului este unul fără echivoc: astfel de tragedii sunt precedate aproape întotdeauna de semnale de avertizare, iar ignorarea lor poate avea consecințe dramatice.

Distribuie articolul

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Social

Mai Multe