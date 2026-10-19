Psiholog, avertisment după atacul din școala din Bistrița: „Dacă tratăm aceste situații ca fiind cazuri izolate, facem o mare greșeală"

Scris de Emanuel Focșan Publicat: 19 oct. 2026, 18:34

Atacul șocant de la o școală din Bistrița, unde un elev de 13 ani și-a înjunghiat o profesoară și un coleg, readuce în prim-plan o întrebare incomodă: putea fi prevenită tragedia? Psihologul Mihai Copăceanu, doctor in medicină și specialist în dependențe, avertizează că astfel de acte violente nu apar, de regulă, din senin și că "semnalele de alarmă" sunt adesea observate de colegi, profesori sau apropiați. "Dacă tratăm aceste situații ca fiind cazuri izolate, facem o mare greșeală", a avertizat specialistul, ]ntr-o postare pe facebook.

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