Doi români, soț și soție, arestați în SUA pentru furturi de bijuterii de la bătrâni. Sunt asemănați cu „Bonnie și Clyde”

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 15 oct. 2026, 17:18

Doi cetățeni români au fost arestați în Statele Unite, fiind acuzați că ar fi furat bijuterii de la persoane în vârstă, în cadrul unei presupuse serii de infracțiuni comise în patru state americane. Cuplul, format din Rudi Lăcatușu, în vârstă de 28 de ani, și Mirabela Lăcatușu, de 26 de ani, a fost supranumit „Bonnie și Clyde” de către un oficial american. Anchetatorii susțin că cei doi ar fi comis peste zece furturi, folosind o metodă prin care ar fi câștigat încrederea victimelor.

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