Doi români, soț și soție, arestați în SUA pentru furturi de bijuterii de la bătrâni. Sunt asemănați cu „Bonnie și Clyde”

Doi cetățeni români au fost arestați în Statele Unite, fiind acuzați că ar fi furat bijuterii de la persoane în vârstă, în cadrul unei presupuse serii de infracțiuni comise în patru state americane. Cuplul, format din Rudi Lăcatușu, în vârstă de 28 de ani, și Mirabela Lăcatușu, de 26 de ani, a fost supranumit „Bonnie și Clyde” de către un oficial american. Anchetatorii susțin că cei doi ar fi comis peste zece furturi, folosind o metodă prin care ar fi câștigat încrederea victimelor.
Cine sunt românii arestați în Statele Unite
Potrivit informațiilor prezentate de Markwayne Mullin, secretarul Departamentului pentru Securitate Internă al SUA, suspecții sunt Rudi Lăcatușu și soția sa, Mirabela Lăcatușu.
Cei doi ar fi fost implicați în mai multe furturi de bijuterii, inclusiv în zona Long Island, din statul New York. Anunțul privind arestarea lor a fost făcut de oficialul american printr-un mesaj publicat pe platforma X.
Conform declarațiilor citate de presa americană, cuplul este acuzat de furt calificat în legătură cu mai mult de zece presupuse fapte comise în patru state din SUA.
După reținere, cei doi au fost predați Serviciului pentru Imigrare și Control Vamal (ICE). Autoritățile americane ar intenționa să inițieze procedurile pentru îndepărtarea lor de pe teritoriul Statelor Unite.
De ce au fost comparați cu „Bonnie și Clyde”
Porecla „Bonnie și Clyde” a fost folosită de oficialul american în mesajul prin care a anunțat arestarea celor doi români. Referirea face trimitere la celebrul cuplu de infractori din istoria Statelor Unite, cunoscut pentru activitatea sa criminală din perioada Marii Crize Economice.
În declarația sa, oficialul a susținut că soții români ar fi fost implicați într-o serie de furturi de bijuterii comise în mai multe state. Totodată, acesta a criticat politicile de protecție a imigranților promovate de unii lideri americani, invocând riscul ca persoanele acuzate de infracțiuni să revină în comunități.
Afirmațiile au fost preluate de publicația La Opinión, potrivit informațiilor citate de Știridiaspora.ro.
Cum ar fi reușit să fure bijuteriile de la persoanele în vârstă
Potrivit anchetatorilor, metoda presupus folosită de cei doi s-ar fi bazat pe apropierea de victime și câștigarea încrederii acestora.
Suspecții ar fi abordat persoane în vârstă într-un mod prietenos, încercând să le determine să nu manifeste suspiciuni. Ulterior, ar fi profitat de momentele în care victimele nu erau atente pentru a lua bijuterii, după care ar fi părăsit rapid locul.
Anchetatorii încearcă să stabilească împrejurările în care s-ar fi produs fiecare dintre furturile investigate, precum și legătura dintre suspecți și toate faptele reclamate.
Numărul presupuselor infracțiuni și faptul că victimele ar fi fost alese dintre persoanele vârstnice au atras atenția autorităților americane.
Ce urmează în cazul celor doi români
După arestare, Rudi și Mirabela Lăcatușu au fost preluați de autoritățile americane pentru imigrare. Potrivit informațiilor publicate până în prezent, oficialii ar lua în calcul deportarea lor.
Evoluția cazului depinde de procedurile judiciare și de cele privind statutul lor de imigrare. Informațiile disponibile nu oferă detalii complete despre calendarul eventualelor audieri sau despre soluția finală a dosarului.
Cei doi sunt acuzați de furturi de bijuterii, iar vinovăția lor urmează să fie stabilită potrivit procedurilor legale.