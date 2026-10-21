Rețeaua israeliană din spatele mesajelor de comunicare ale AUR. Legături cu strategii lui Benjamin Netanyahu

Publicat 21 oct. 2026, 22:41 Actualizat 21 oct. 2026, 23:18 Sursă Realitatea PLUS, Snoop

Ies la iveală detalii-bombă despre strategia de comunicare a partidului condus de George Simion. Potrivit presei israeliene, Srulik Einhorn și Jonatan Urich, doi consilieri de comunicare ai premierului israelian Benjamin Netanyahu, vizați de anchete penale în Israel, apar în conversații private discutând strategia de comunicare a partidului AUR. Totul a ieșit la iveală în urma scurgerii unor mesaje de WhatsApp ale lui Jonatan Urich.

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