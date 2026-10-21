Rețeaua israeliană din spatele mesajelor de comunicare ale AUR. Legături cu strategii lui Benjamin Netanyahu

Ies la iveală detalii-bombă despre strategia de comunicare a partidului condus de George Simion. Potrivit presei israeliene, Srulik Einhorn și Jonatan Urich, doi consilieri de comunicare ai premierului israelian Benjamin Netanyahu, vizați de anchete penale în Israel, apar în conversații private discutând strategia de comunicare a partidului AUR. Totul a ieșit la iveală în urma scurgerii unor mesaje de WhatsApp ale lui Jonatan Urich.
Documente cu strategia de comunicare a AUR, trimise între cei doi consilieri
Și presa de la noi a intrat pe firul dezvăluirilor. Potrivit Snoop, pe 31 august, Srulik Einhorn i-a trimis lui Jonatan Urich un document intitulat „AUR – TEMELE ZILEI 31 AUGUST.docx", iar Urich ar fi răspuns că textele sunt în regulă. În aceeași seară, Einhorn ar fi prezentat un pachet de comunicare în limba română: texte pentru postări, imagini pentru rețelele sociale, un articol pentru site și un scenariu video.
sursă captură; Snoop.ro
Tema centrală era „120 de zile fără Guvern", cu mesaje critice la adresa președintelui Nicușor Dan și a liderilor coaliției.
Potrivit investigației, materialele abordau teme precum salariile, fondurile europene și incertitudinea din educație și sănătate. Coincidență sau nu, din luna septembrie, mesaje cu idei similare au început să fie postate pe canalele AUR, pe contul deputatului și purtătorului de cuvânt Ștefan Avrămescu și, ulterior, pe pagina filialei partidului din Giurgiu.
Mesajele pregătite după nominalizarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de premier
Mai mult decât atât, Einhorn ar fi încercat să se întâlnească la București cu George Simion, în ziua de 14 septembrie 2026.
sursă captură; Snoop.ro
Însă acest lucru nu s-a mai întâmplat, pentru că liderul AUR nu l-ar mai fi primit.
sursă captură; Snoop.ro
Chiar și așa, colaborarea pare să continue. După ce președintele Nicușor Dan l-a nominalizat în funcția de premier pe Siegfried Mureșan, Einhorn îi scrie colegului său ideile de reacție pentru partid. „AUR este pregătit să guverneze. Însă vom intra la guvernare pentru a schimba viața oamenilor, nu pentru a împărți funcții”. La scurt timp, mesajul apare replicat pe pagina de Facebook a purtătorului de cuvânt AUR, Ștefan Avrămescu.
AUR ar fi cerut consultanță în disputa privind fondurile europene
Pe 4 septembrie, un alt schimb de mesaje indică o solicitare din partea AUR de consultanță politică, anunțând că se confruntă cu „o problemă” legată de europarlamentarii PNL și USR. Mai exact, era vorba despre scrisoarea deschisă semnată de grupurile PPE și Renew Europe, la care sunt afiliate PNL și USR, în care îi cereau șefei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, să blocheze 770 de milioane de euro din PNRR-ul României, invocând riscuri privind statul de drept ca urmare a amendamentului Fritz.
La acea vreme Einhorn venea cu mai multe propuneri de mesaje, care însă nu s-au regăsit în comunicarea publică a AUR de la acea vreme.
Contactați de Snoop, reprezentanții AUR au negat colaborarea, dar au recunoscut că a existat o ofertă din partea israelienilor. Nu au oferit însă nicio explicație pentru mesajele redistribuite și nici nu au infirmat întâlnirea lui Simion cu unul dintre israelieni.
Ce dosare penale îi vizează pe Srulik Einhorn și Jonatan Urich în Israel
Srulik Einhorn și Jonatan Urich sunt implicați în trei dosare importante în Israel, dintre care două au legătură cu securitatea națională și operațiuni de influență în beneficiul Qatarului. În prezent, Einhorn este stabilit în Belgrad, unde a lucrat în ultimii ani pentru fostul președinte sârb Aleksandar Vučić. În luna ianuarie 2026, poliția israeliană l-a descris drept fugar și a declarat că există un mandat de arestare pe numele său în legătură cu ancheta privind divulgarea unor documente militare clasificate.
În iunie 2026, Urich a fost trimis în judecată, acuzat de transmiterea și deținerea unor informații militare clasificate, precum și de distrugerea unor probe. În cel de-al treilea dosar, Einhorn și Urich au fost acuzați, alături de un alt colaborator al premierului, că ar fi încercat să intimideze un martor important din procesul de corupție al lui Netanyahu. Procedurile judiciare au fost suspendate în mai 2026, după ce autoritățile israeliene nu au reușit să îl aducă pe Einhorn din Serbia. Cu toate acestea, mesajele schimbate între Urich și Einhorn arată că acesta ar fi călătorit pe 14 septembrie în România, să se întâlnească cu George Simion.