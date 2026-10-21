Claudiu Târziu, atac devastator la adresa lui George Simion: „Este prizonier. Deciziile nu mai sunt ale lui”

Scris de Emanuel Focșan Publicat: 21 oct. 2026, 23:08

Europarlamentarul Claudiu Târziu, cofondator al AUR, a lansat o nouă serie de acuzații grave la adresa lui George Simion, alături de care a condus partidul în prima etapă a existenței sale. Într-un podcast, Târziu a afirmat că ruptura dintre cei doi s-a produs în momentul în care Simion a preluat puterea în mod discreționar, iar impresia sa este că, din acel moment, liderul AUR s-a schimbat radical. Potrivit europarlamentarului, Simion ar fi ajuns un „prizonier”, luând decizii care nu îi mai aparțin în totalitate.

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