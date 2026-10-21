Claudiu Târziu, atac devastator la adresa lui George Simion: „Este prizonier. Deciziile nu mai sunt ale lui”

Europarlamentarul Claudiu Târziu, cofondator al AUR, a lansat o nouă serie de acuzații grave la adresa lui George Simion, alături de care a condus partidul în prima etapă a existenței sale. Într-un podcast, Târziu a afirmat că ruptura dintre cei doi s-a produs în momentul în care Simion a preluat puterea în mod discreționar, iar impresia sa este că, din acel moment, liderul AUR s-a schimbat radical. Potrivit europarlamentarului, Simion ar fi ajuns un „prizonier”, luând decizii care nu îi mai aparțin în totalitate.
Târziu: „Nu-l mai recunosc pe George Simion”
Ruptura dintre Claudiu Târziu și George Simion pare să fi ajuns într-un punct fără întoarcere. Invitat în podcastul realizat de influencerul Timotei Onoriu, cofondatorul AUR a vorbit deschis despre transformarea liderului partidului și despre motivele care au dus la despărțirea politică dintre cei doi.
Târziu susține că formațiunea pe care a construit-o alături de Simion s-a îndepărtat de valorile și obiectivele asumate la început și că, în ultimii ani, a observat schimbări majore în comportamentul și deciziile sale.
Târziu: „Nu mai aveam nicio putere reală în partid”
Europarlamentarul a explicat că distanțarea față de Simion nu a fost una bruscă, ci treptată, pe măsură ce și-a pierdut încrederea nu doar în direcția în care mergea AUR, ci și a intențiilor reale ale copartenerului său.
Potrivit lui Târziu, ruptura s-a conturat în 2022, când George Simion a decis să calce principiu conducerii bicefale și să preia rolul de lider suprem..
Acuzația care zguduie AUR: „Deciziile nu sunt ale lui”
Din acel moment, lucrurile s-au derulat rapid, a relatat fostul lider ASUR. Nu doar că deciziile lui George SImiona u devenit tot mia dieccreționare, dar senzația era că nu mai acționează independent.
„Se schimbă la 180 de grade în mai puțin de o oră”
În podcastul lui Timotei Onoriu, Claudiu Târziu a afirmat că liderul AUR își modifică frecvent pozițiile și că multe dintre deciziile actuale nu mai au legătură cu principiile care au stat la baza partidului.
În aprilie 2025, Claudiu Târziu a părăsit AUR, după un conflict deschis cu George Simion. Ulterior, a anunțat lansarea formațiunii conservatoare Acțiunea Conservatoare.