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Politica· 2 min citire

Claudiu Târziu, atac devastator la adresa lui George Simion: „Este prizonier. Deciziile nu mai sunt ale lui”

Claudiu Târziu (surrsă: Timotei Onoriu Podcast)

Claudiu Târziu (surrsă: Timotei Onoriu Podcast)

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Emanuel Focșan
Scris de Emanuel Focșan Publicat: 21 oct. 2026, 23:08

Europarlamentarul Claudiu Târziu, cofondator al AUR, a lansat o nouă serie de acuzații grave la adresa lui George Simion, alături de care a condus partidul în prima etapă a existenței sale. Într-un podcast, Târziu a afirmat că ruptura dintre cei doi s-a produs în momentul în care Simion a preluat puterea în mod discreționar, iar impresia sa este că, din acel moment, liderul AUR s-a schimbat radical. Potrivit europarlamentarului, Simion ar fi ajuns un „prizonier”, luând decizii care nu îi mai aparțin în totalitate.

Târziu: „Nu-l mai recunosc pe George Simion”

Ruptura dintre Claudiu Târziu și George Simion pare să fi ajuns într-un punct fără întoarcere. Invitat în podcastul realizat de influencerul Timotei Onoriu, cofondatorul AUR a vorbit deschis despre transformarea liderului partidului și despre motivele care au dus la despărțirea politică dintre cei doi.

Târziu susține că formațiunea pe care a construit-o alături de Simion s-a îndepărtat de valorile și obiectivele asumate la început și că, în ultimii ani, a observat schimbări majore în comportamentul și deciziile sale.

El este prizonier, nu știu al cui. Este foarte grav ceea ce spun. Am acceptat asta de dragul lui și cu speranța că salvăm mișcarea.

Am zis să nu fiu eu piatra de poticnire, să nu duc la eșec acest partid, care pornise frumos și a fost un partid al românilor în primii ani, după care n-a mai fost al românilor, nu a mai fost în interesul național

— a declarat europarlamentarul Claudiu Târziu, la "Timotei Onoriu Podcast".

Târziu: „Nu mai aveam nicio putere reală în partid”

Europarlamentarul a explicat că distanțarea față de Simion nu a fost una bruscă, ci treptată, pe măsură ce și-a pierdut încrederea nu doar în direcția în care mergea AUR, ci și a intențiilor reale ale copartenerului său.

În momentul în care n-a mai fost încredere, nu mai aveam cum să rămân în acea mișcare, mai ales că nu mai aveam niciun fel de control asupra ei, nu mai aveam practic niciun fel de putere reală de a garanta că ea se va reechilibra și va merge mai departe.

— a explicat Claudiu Târziu.

Potrivit lui Târziu, ruptura s-a conturat în 2022, când George Simion a decis să calce principiu conducerii bicefale și să preia rolul de lider suprem..

Acuzația care zguduie AUR: „Deciziile nu sunt ale lui”

Din acel moment, lucrurile s-au derulat rapid, a relatat fostul lider ASUR. Nu doar că deciziile lui George SImiona u devenit tot mia dieccreționare, dar senzația era că nu mai acționează independent.

Eu am tras nădejde că, într-un fel sau altul, voi reuși să reechilibrez situația, să, practic, să îl eliberez pe George din captivitatea în care fusese luat. Pentru că el, ca să fim foarte sinceri, el este prizonier acum. El nu este liber, nu știu a cui. Pur și simplu deciziile nu sunt ale lui. E ceva foarte grav ce spun, dar îmi asum. Eu știam cum gândea el până în martie 2022, când a decis să fie singurul președinte al partidului.

— a argumentat europarlamentarul Claudiu Târziu.

„Se schimbă la 180 de grade în mai puțin de o oră”

În podcastul lui Timotei Onoriu, Claudiu Târziu a afirmat că liderul AUR își modifică frecvent pozițiile și că multe dintre deciziile actuale nu mai au legătură cu principiile care au stat la baza partidului.

În afară de lider, nu există nimeni care să aibă putere reală în partid. Singurul care hotărăște este George. Din păcate, el nu hotărăște singur. El vine cu niște hotărâri din altă parte. Asta cred eu. Spune ceva acum și peste o jumătate de oră, o oră se schimbă la 180 de grade. Mai ales că el a făcut niște lucruri înainte, pe valorile noastre, pe principiile noastre, pe ideile noastre politice.

— a declarat europarlamentarul conservator, într-un podcast.

În aprilie 2025, Claudiu Târziu a părăsit AUR, după un conflict deschis cu George Simion. Ulterior, a anunțat lansarea formațiunii conservatoare Acțiunea Conservatoare.

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