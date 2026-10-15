Incident grav în Reșița. Băiat de 14 ani, prins sub pământ într-o fântână adâncă de patru metri

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 15 oct. 2026, 20:56

Un incident grav a avut loc joi, în Reșița, județul Caraș-Severin, unde un băiat în vârstă de 14 ani a căzut într-o fântână fără apă. La sosirea salvatorilor, adolescentul era acoperit cu pământ până la brâu, fiind necesară intervenția echipajelor de urgență pentru a-l scoate în siguranță.

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