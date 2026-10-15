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Incident grav în Reșița. Băiat de 14 ani, prins sub pământ într-o fântână adâncă de patru metri

FOTO: ISU

FOTO: ISU

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Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 15 oct. 2026, 20:56

Un incident grav a avut loc joi, în Reșița, județul Caraș-Severin, unde un băiat în vârstă de 14 ani a căzut într-o fântână fără apă. La sosirea salvatorilor, adolescentul era acoperit cu pământ până la brâu, fiind necesară intervenția echipajelor de urgență pentru a-l scoate în siguranță.

Băiatul a rămas blocat într-o fântână adâncă de patru metri

Pompierii au fost solicitaţi prin apel la Numărul Unic de Urgenţă 112, fiind alertaţi cu privire la prăbuşirea unui minor într-o fântână. La faţa locului s-au deplasat de urgenţă salvatorii din cadrul Detaşamentului de Pompieri Reşiţa, cu două autospeciale de stingere cu apă şi spumă (ASAS) şi o ambulanţă SMURD (Echipaj de Prim Ajutor, tip B2). La sosirea echipajelor operative, situaţia era critică: un băiat se afla într-o fântână fără apă, cu o adâncime de aproximativ 4 metri, fiind acoperit cu pământ până la nivelul brâului

— a transmis ISU Caraș-Severin.

Potrivit reprezentanților ISU, băiatul a vrut să cureţe fântâna în momentul în care pietrele s-au surpat peste el.

Din primele verificări efectuate, poliţiştii au stabilit că, în jurul orei 17:00, băiatul ar fi intrat în fântână pentru a o curăţa, moment în care mai multe pietre s-ar fi surpat peste acesta

— au mai spus reprezentanții ISU.

Adolescentul a fost scos în viaţă şi transportat la spital

În timpul intervenţiei, riscurile de surpare a pământului au fost evitate, iar băiatul a fost extras la suprafaţă în viaţă, conştient şi cooperant. Acesta a primit imediat primele îngrijiri medicale la faţa locului din partea paramedicilor şi a fost transportat în siguranţă, cu ambulanţa SMURD, la Unitatea de Primiri Urgenţe (UPU) Reşiţa, pentru evaluări medicale amănunţite.

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