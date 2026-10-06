Trotinetele electrice, bilanț alarmant în România: peste 3.200 de accidente și 24 de decese în doar 18 luni

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 6 oct. 2026, 13:04

Trotinetele electrice au fost implicate în 3.267 de accidente în ultimele 18 luni, iar 24 de persoane și-au pierdut viața, potrivit datelor Poliției Române citate de Coaliția pentru Economia Digitală. Cele mai multe accidente au fost înregistrate în cazul trotinetelor deținute individual. Acestea au fost implicate în 2.737 de accidente și 22 de decese, în timp ce flotele de închiriere au înregistrat 530 de accidente și două decese în aceeași perioadă.

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